Shahed, що вразив британську авіабазу на Кіпрі, було запущено не з Ірану - AP
Київ • УНН
Кіпрські чиновники підтвердили, що безпілотник Shahed, який пошкодив ангар на авіабазі RAF Акротірі, був запущений з Бейрута. Ще два безпілотники були перехоплені британськими винищувачами.
Кіпр заявляє, що безпілотник "Shahed", який вразив британську авіабазу на південному узбережжі острівної держави, було запущено не з Ірану, а з ліванської столиці Бейрута, повідомляє AP, пише УНН.
Деталі
У четвер кіпрський чиновник підтвердив, що "безпілотник, який пошкодив ангар на авіабазі RAF Акротірі невдовзі після опівночі у понеділок, злетів із ліванської столиці".
Ще два безпілотники, виявлені опівдні в понеділок, були перехоплені британськими бойовими літаками, що злетіли з авіабази RAF Акротірі.
З цих перших ударів було кілька помилкових тривог, пов'язаних із виявленням безпілотників.
На Близькому Сході повідомляють про нові атаки - 6 поранених в Абу-Дабі, Катар під ракетним ударом, інцидент поблизу авіабази на Кіпрі05.03.26, 13:24 • 2170 переглядiв