Shahed, що вразив британську авіабазу на Кіпрі, було запущено не з Ірану - AP

$43.720.26
50.830.37
ukenru
Ексклюзив
12:41 • 922 перегляди
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаюPhoto
12:39 • 1124 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
12:11 • 3494 перегляди
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
Ексклюзив
12:00 • 5440 перегляди
Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"Photo
Ексклюзив
11:33 • 10586 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
08:05 • 13630 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 36118 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36 • 69152 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 76781 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 80675 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
5м/с
47%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Австралія приєдналася до глобального альянсу G7 із видобутку критично важливих мінералів5 березня, 04:09 • 16707 перегляди
Уряд Китаю наказав нафтопереробним заводам припинити експорт палива через війну в Перській затоці5 березня, 04:30 • 85541 перегляди
Пентагон ідентифікував загиблих солдатів унаслідок атаки іранського дрона в Кувейті5 березня, 04:49 • 10527 перегляди
Україна відреагувала на передачу рф полонених українців до Угорщини - коордштаб закликав не робити з військових "розмінну монету"5 березня, 06:54 • 7372 перегляди
Команда Януковича намагається посилити вплив на митницю, просуваючи Суворова на посаду голови ДМС09:41 • 17040 перегляди
Публікації
Іран розширює ракетні удари: які країни вже були атаковані12:59 • 316 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
11:33 • 10586 перегляди
Команда Януковича намагається посилити вплив на митницю, просуваючи Суворова на посаду голови ДМС09:41 • 17094 перегляди
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай Photo4 березня, 15:53 • 46726 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 76781 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Музикант
Дональд Трамп
Керолайн Левітт
Кім Чен Ин
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерствоPhoto11:40 • 2986 перегляди
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo4 березня, 15:04 • 25417 перегляди
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto4 березня, 12:28 • 41558 перегляди
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto3 березня, 17:13 • 45290 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video3 березня, 14:39 • 52218 перегляди
Актуальне
Техніка
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Соціальна мережа
Financial Times

Shahed, що вразив британську авіабазу на Кіпрі, було запущено не з Ірану - AP

Київ • УНН

 • 84 перегляди

Кіпрські чиновники підтвердили, що безпілотник Shahed, який пошкодив ангар на авіабазі RAF Акротірі, був запущений з Бейрута. Ще два безпілотники були перехоплені британськими винищувачами.

Shahed, що вразив британську авіабазу на Кіпрі, було запущено не з Ірану - AP

Кіпр заявляє, що безпілотник "Shahed", який вразив британську авіабазу на південному узбережжі острівної держави, було запущено не з Ірану, а з ліванської столиці Бейрута, повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

У четвер кіпрський чиновник підтвердив, що "безпілотник, який пошкодив ангар на авіабазі RAF Акротірі невдовзі після опівночі у понеділок, злетів із ліванської столиці".

Ще два безпілотники, виявлені опівдні в понеділок, були перехоплені британськими бойовими літаками, що злетіли з авіабази RAF Акротірі.

З цих перших ударів було кілька помилкових тривог, пов'язаних із виявленням безпілотників.

На Близькому Сході повідомляють про нові атаки - 6 поранених в Абу-Дабі, Катар під ракетним ударом, інцидент поблизу авіабази на Кіпрі05.03.26, 13:24 • 2170 переглядiв

Юлія Шрамко

Світ
Повітряна тривога
Повітряні сили Великої Британії
Ассошіейтед Прес
Ліван
Шахед-136
Іран
Кіпр