На Близькому Сході повідомляють про нові атаки - 6 поранених в Абу-Дабі, Катар під ракетним ударом, інцидент поблизу авіабази на Кіпрі

В Абу-Дабі в ОАЕ шестеро людей отримали поранення внаслідок падіння уламків від перехоплення безпілотника, Катар зазнав нової ракетної атаки, а Кіпр повідомляє про інцидент з безпекою поблизу британської авіабази, на тлі продовження війни на Близькому Сході, пише УНН з посиланням на AP, CNN та Sky News.

Деталі

Влада повідомила, що внаслідок перехоплення безпілотника в столиці Об'єднаних Арабських Еміратів на землю впали уламки, що поранили шістьох людей.

У четвер влада Абу-Дабі повідомила про постраждалих, заявивши, що вони були в промисловій зоні ICAD II у столиці, неподалік авіабази Аль-Дафра, де дислокуються американські війська. Постраждалих ідентифіковано як громадян Непалу і Пакистану.

У Досі в Катарі також зафіксовано вибухи. Телеканал Al Jazeera повідомив про кілька вибухів, чутних пізно вранці у четвер у столиці Катару.

Катар "зазнав ракетного удару", ідеться у повідомленні Міністерства оборони країни в Instagram, додавши, що системи ППО перехопили удар.

За повідомленнями журналістів CNN, які перебували на місці подій, перехоплення в небі було близько 11:55 ранку за місцевим часом, а по всьому місту пролунали вибухи. На відео, знятому CNN, видно дим у небі у місцях перехоплення ракет. Щонайменше ще два перехоплення відбулися незабаром після цього.

Влада безпеки закликала катарців та гостей "зберігати спокій" і дотримуватися "офіційних інструкцій".

Кореспондент Sky News у Дубаї повідомила, що її команда отримала повідомлення про "сильні вибухи" в Досі та людей, які ховаються під прольотами сходів.

Вибухи пролунали у четвер не лише над столицею Катару Дохою, але і над столицею Бахрейну Манамою, повідомили журналісти AFP.

Кіпр повідомив про інцидент з безпекою поблизу британської авіабази. Кіпр Згодом попередження про нові загрози безпеці в Акротірі, розташованому неподалік авіабази повітряних сил Великої Британії, було скасовано. Попередження рекомендувало жителям залишатися вдома в межах профілактичних заходів, повідомив представник кіпрського уряду.

Джон Гілі, міністр оборони Великої Британії, перебуває на Кіпрі, щоб знизити напруженість у відносинах з офіційними особами після критики на адресу Великої Британії у зв'язку з атакою безпілотника на базу у понеділок.

Ізраїль сьогодні продовжив повідомляти про атаки на країну з боку Ірану. Задіювали оборонні системи для перехоплення загрози, вказали у ЦАХАЛ.

Також ЦАХАЛ повідомив, що вночі повітряні сили Ізраїлю провели серію ударів по цілях в Тегерані.

"Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по інфраструктурі, що належить до комплексу балістичних ракет іранського терористичного режиму. Серед уражених цілей: підземний об'єкт інфраструктури, який іранський режим використовував для зберігання балістичних ракет, та місця зберігання ракет, призначених для використання проти літаків", - вказано у повідомленні.

Окрім того, Армія оборони Ізраїлю "завдала ударів по кількох пускових майданчиках балістичних ракет великої дальності, які становили реальну та безпосередню загрозу для Держави Ізраїль та її цивільного населення".

Під час ударів винищувач ПС Ізраїлю, як зазначається, "виявив кількох оперативників іранського режиму, які керували зарядженою ракетною пусковою установкою, призначеною для використання проти літаків". "Винищувач вразив пускову установку та оперативників, завадивши пускам по ізраїльських літаках, що летіли над Іраном", - зазначили у ЦАХАЛ.

Армія оборони Ізраїлю також повідомила, що "ліквідувала терористичний осередок, який діяв у командному центрі на півдні Лівану".

"Протягом ночі війська Армії оборони Ізраїлю виявили кількох терористів "Хезболли", які увійшли до споруди, що використовується організацією як командний центр у районі, де війська Армії оборони Ізраїлю діють на півдні Лівану. Після ідентифікації ПС Ізраїлю завдали удару та ліквідували терористів", - сказано у повідомленні.