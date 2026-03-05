На Ближнем Востоке сообщают о новых атаках – 6 раненых в Абу-Даби, Катар под ракетным ударом, инцидент вблизи авиабазы на Кипре

В Абу-Даби в ОАЭ шесть человек получили ранения в результате падения обломков от перехвата беспилотника, Катар подвергся новой ракетной атаке, а Кипр сообщает об инциденте с безопасностью вблизи британской авиабазы, на фоне продолжения войны на Ближнем Востоке, пишет УНН со ссылкой на AP, CNN и Sky News.

Детали

Власти сообщили, что в результате перехвата беспилотника в столице Объединенных Арабских Эмиратов на землю упали обломки, ранившие шестерых человек.

В четверг власти Абу-Даби сообщили о пострадавших, заявив, что они находились в промышленной зоне ICAD II в столице, недалеко от авиабазы Аль-Дафра, где дислоцируются американские войска. Пострадавшие идентифицированы как граждане Непала и Пакистана.

В Дохе в Катаре также зафиксированы взрывы. Телеканал Al Jazeera сообщил о нескольких взрывах, слышимых поздно утром в четверг в столице Катара.

Катар "подвергся ракетному удару", говорится в сообщении Министерства обороны страны в Instagram, добавив, что системы ПВО перехватили удар.

По сообщениям журналистов CNN, находившихся на месте событий, перехват в небе был около 11:55 утра по местному времени, а по всему городу прогремели взрывы. На видео, снятом CNN, виден дым в небе в местах перехвата ракет. По меньшей мере еще два перехвата произошли вскоре после этого.

Власти безопасности призвали катарцев и гостей "сохранять спокойствие" и следовать "официальным инструкциям".

Корреспондент Sky News в Дубае сообщила, что ее команда получила сообщения о "сильных взрывах" в Дохе и людях, которые прячутся под пролетами лестниц.

Взрывы прогремели в четверг не только над столицей Катара Дохой, но и над столицей Бахрейна Манамой, сообщили журналисты AFP.

Кипр сообщил об инциденте с безопасностью вблизи британской авиабазы. Кипр Впоследствии предупреждение о новых угрозах безопасности в Акротири, расположенном недалеко от авиабазы воздушных сил Великобритании, было отменено. Предупреждение рекомендовало жителям оставаться дома в рамках профилактических мер, сообщил представитель кипрского правительства.

Джон Гили, министр обороны Великобритании, находится на Кипре, чтобы снизить напряженность в отношениях с официальными лицами после критики в адрес Великобритании в связи с атакой беспилотника на базу в понедельник.

Израиль сегодня продолжил сообщать об атаках на страну со стороны Ирана. Задействовали оборонительные системы для перехвата угрозы, указали в ЦАХАЛ.

Также ЦАХАЛ сообщил, что ночью воздушные силы Израиля провели серию ударов по целям в Тегеране.

"Армия обороны Израиля нанесла удары по инфраструктуре, принадлежащей к комплексу баллистических ракет иранского террористического режима. Среди пораженных целей: подземный объект инфраструктуры, который иранский режим использовал для хранения баллистических ракет, и места хранения ракет, предназначенных для использования против самолетов", - указано в сообщении.

Кроме того, Армия обороны Израиля "нанесла удары по нескольким пусковым площадкам баллистических ракет большой дальности, которые представляли реальную и непосредственную угрозу для Государства Израиль и его гражданского населения".

Во время ударов истребитель ВВС Израиля, как отмечается, "обнаружил нескольких оперативников иранского режима, которые управляли заряженной ракетной пусковой установкой, предназначенной для использования против самолетов". "Истребитель поразил пусковую установку и оперативников, предотвратив пуски по израильским самолетам, летевшим над Ираном", - отметили в ЦАХАЛ.

Армия обороны Израиля также сообщила, что "ликвидировала террористическую ячейку, которая действовала в командном центре на юге Ливана".

"В течение ночи войска Армии обороны Израиля обнаружили нескольких террористов "Хезболлы", которые вошли в сооружение, используемое организацией как командный центр в районе, где войска Армии обороны Израиля действуют на юге Ливана. После идентификации ВВС Израиля нанесли удар и ликвидировали террористов", - сказано в сообщении.