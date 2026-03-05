$43.720.26
Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожая

Киев • УНН

Киев • УНН

 292 просмотра

Посевная кампания 2026 года в Украине подорожает из-за роста цен на горючее, дефицита удобрений, кадрового голода и проблем с энергоснабжением. Это повлияет на себестоимость будущего урожая и финансовое состояние аграриев.

Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожая

Посевная кампания в этом году обойдется дороже, — предупреждают эксперты. Возможные пересевы влекут за собой дополнительные расходы на семена и выполнение работ, удорожание топлива и нехватка отдельных видов удобрений увеличивают стоимость ресурсов, кадровый дефицит повышает расходы на персонал, а проблемы с энергоснабжением добавляют расходов на электроэнергию и работу генераторов.

Посевная кампания в Украине в 2026 году стартует на фоне сочетания ресурсных и военных рисков, которые могут повлиять как на темпы полевых работ, так и на себестоимость будущего урожая. Среди ключевых факторов аграрии называют возможное подорожание топлива из-за обострения на Ближнем Востоке и риски для логистики импортных партий энергоносителей, особенно в период пиковой нагрузки в регионах, где работы начинаются раньше.

Отдельной проблемой остается обеспечение минеральными удобрениями. На рынке сохраняется напряжение из-за сокращения внутреннего производства и более сложной логистики импорта, а для отдельных позиций действуют дополнительные ограничения. В частности, аграрии фиксируют дефицит аммиачной селитры для ранневесенней подкормки, а импорт крупными морскими партиями ограничен из соображений безопасности.

Погодные условия также добавляют неопределенности: неравномерный снежный покров и перепады температур повышают риски для озимых, а в отдельных областях проблемой становится переувлажнение и подтопление полей, что затрудняет оценку состояния посевов и решения относительно возможных пересевов. Параллельно агросектор работает в условиях дефицита кадров из-за мобилизации и ограниченных возможностей бронирования, что может влиять на способность хозяйств выполнять работы в оптимальные агротехнические сроки.

Об основных тенденциях нынешней посевной журналисты УНН поговорили с гендиректором Украинской аграрной конфедерации Павлом Ковалем.

Посевная-2026 в актуальных цифрах

По данным Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, озимый клин под урожай 2026 года сформировали преимущественно осенью 2025 года. По официальной оперативной информации Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины по состоянию на 28.11.2025 было засеяно 6 429,9 тыс. га озимых культур, в том числе озимой пшеницы 4 692,8 тыс. га, озимого ячменя 586,1 тыс. га, озимой ржи 66,3 тыс. га, а также озимого рапса 1 084,7 тыс. га.

Если же опираться на текущие и прогностические данные, обнародованные Госстатом, информацию от Украинской зерновой ассоциации, то актуальная ситуация с посевами по состоянию на март 2026 года в Украине выглядит следующим образом.

Площади под пшеницей в 2026 году оцениваются в 5 250,0 тыс. га, что на 36,6 тыс. га больше, чем в 2025-м (+0,7%). Ячмень также прибавляет: 1 400,0 тыс. га против 1 390,4 тыс. га в прошлом году (плюс 9,6 тыс. га, +0,7%).

На этом фоне кукуруза сокращается до 4 400,0 тыс. га с 4 575,2 тыс. га в 2025 году (минус 175,2 тыс. га, -3,8%).

Зато посевы подсолнечника снижаются до 5 000,0 тыс. га с 5 222,0 тыс. га (минус 222,0 тыс. га, -4,3%). Рапс падает наиболее резко в процентах: 1 084,7 тыс. га против 1 216,8 тыс. га (минус 132,1 тыс. га, -10,9%).

Журналисты УНН также спросили о конкретных цифрах посевной-2026 своего собеседника – гендиректора Украинской аграрной конфедерации Павла Коваля. По его оценке, ожидаемый объем посевов при сохранении текущей ситуации он оценивает на уровне 22 – 22,5 млн га. А вот сама посевная кампания подорожает по сравнению с прошлогодней из-за потенциальных пересевов, ресурсных ограничений и затрат на энергетику.

Топливо: риск подорожания и локальные угрозы дефицита

Первый мощный фактор для посевной-2026, по словам Павла Коваля, – это рост стоимости топлива на фоне событий в Персидском заливе и боевых действий на Ближнем Востоке.

Часть иранской нефти с рынка исчезает и есть попытки блокирования маршрутов танкеров

- говорит эксперт.

Но акцентирует, что сейчас в Украине не фиксируется скачок цен на топливо, однако видит тенденции к подорожанию и риски для импортных партий в логистике.

Отдельно гендиректор УКК подчеркивает старт полевых работ с юга и необходимость заблаговременно обеспечить регион энергоносителями, чтобы не получить дефицит топлива в самые критические дни. Ведь даже короткие сбои поставок на пике работ быстро отражаются на цене (из-за конкуренции за ресурс и удорожания логистики), а расходы фермеров увеличиваются.

Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в Украине04.03.26, 15:52 • 80150 просмотров

Минеральные удобрения: падение производства и узкие места импорта

Второй фактор, который спикер УНН называет ключевым, это напряжение по минеральным удобрениям. Он связывает его с последствиями ударов по энергетике и сокращением внутреннего производства.

Относительно постоянно (работающие, – ред.) два химических комбината – "Ровноазот" и "Черкассыазот" – работают на 30 – 40% мощности, иногда меньше, с вынужденными остановками. В результате Украина производит менее 2 миллионов тонн (мин. удобрений, – ред.), тогда как в хорошие годы (производство и потребление, – ред.) было кратно больше

- объясняет сложившуюся ситуацию Павел Коваль.

Для понимания масштаба дисбаланса эксперт приводит довоенные ориентиры: в 2021 году потребление удобрений достигало почти 8,5 миллионов тонн, а на 2022 год по контрактам и планам импорта рассчитывали на 9 – 9,2 млн тонн. Это важно в контексте продуктивности: более высокие технологические нормы питания были одной из баз рекордного вала зерна 2021 года (107–110 млн т, по словам спикера).

Отдельный узел риска в сезоне-2026 это азотные удобрения для ранневесенних работ. Аграрный эксперт говорит о дефиците аммиачной селитры для подкормки и работы по ледяной корке на озимых.

Причину называет непосредственно:

"Аммиачная селитра – это взрывоопасное вещество, и военные запретили ее импортировать корабельными партиями. Обсуждается вариант импорта альтернатив (известняковой селитры) крупными партиями, но время теряется, и это решение нужно принять быстрее", – говорит Коваль.

Гендиректор УКК предупреждает: даже если решение появится, остается компонент безопасности: военные опасаются подмены номенклатуры, а украинские порты постоянно бомбардируются. Чтобы избежать серии разрушений портовой инфраструктуры, которая может стать следствием подрыва грузов с взрывоопасными веществами, рассматриваются альтернативные каналы. Но железная дорога из ЕС и автопартии означают более дорогую и медленную логистику из-за небольших тоннажностей.

В такой конфигурации хозяйства ищут выходы из сложившейся ситуации и вынужденно пользуются другими видами удобрений. Павел Коваль говорит о карбамидах и сульфатах аммония. Но и запасы этих веществ недостаточны, чтобы удовлетворить потребности аграриев. Это создает двойной эффект: часть хозяйств переходит на более дорогие или менее удобные продукты, а часть потенциально снижает нормы внесения, что сдвигает риски уже в плоскость урожайности и качества.

Погода и озимые: как метеоусловия уже сейчас влияют на урожай-2026

Третий блок рисков в 2026 году, по словам собеседника УНН, связан с метеоусловиями.

(Были, – ред.) довольно засушливая осень во время сева озимых и не очень простая зима с неравномерным снежным покровом. Перепады температур сформировали ледяную корку на озимых культурах. А прогнозируемые ночные заморозки и дневные потепления повышают риск потерь

- объясняет аграрный эксперт.

Коваль не оценивает ситуацию по стране как критическую, но задает порог, после которого проблема становится системной: если слабыми или потерянными будут от 10 до 15% ранних посевов, тогда нужно будет думать, чем это пересевать". То есть ключевой риск не только в самой потере озимых, а во временном окне для решения (оставлять или пересевать) и в повторных затратах на семена, топливо, удобрения и работу техники.

Отдельная проблема, которая может "выстрелить" с задержкой, – подтопление полей во время оттепели на мерзлой почве. Спикер приводит примеры по Полтавской, Харьковской, Кировоградской областям и Сумщине, где "на полях стоит вода по колено", и прямо говорит: оценка состояния озимых под водой требует нескольких недель. Для экономики хозяйства это снова означает неопределенность: решение по пересеву откладывается, а ресурсы (семена, удобрения, топливо, люди) нужно планировать уже сейчас.

Посев озимых завершили 9 областей, засеяно уже 97% от запланированного18.11.25, 14:31 • 4449 просмотров

Кадровый дефицит как фактор, который не перекрыть деньгами полностью

Еще один фактор, который будет задавать тон нынешней посевной, – это нехватка рабочих рук.

Сложность будет с персоналом из-за мобилизации, из-за бронирования. Уже сейчас по всем должностям ощущается нехватка

- говорит Павел Коваль.

Эксперт вспоминает ситуации, когда в западных областях даже сады вырубаются из-за недостаточности рабочих рук, и подчеркивает, что проблема проявляется в логистике, элеваторном сегменте и во время уборочных работ.

Кадровый голод, в свою очередь, угрожает замедлить темпы посевной, что неизбежно отразится на качестве и количестве будущего урожая.

Весной день год кормит. Если ты потерял весенний день, то ты можешь потерять урожай

- предостерегает аграрный эксперт.

Даже если хозяйство готово платить больше, человеческий ресурс не масштабируется мгновенно, а пиковая нагрузка, когда нужно почти одновременно высевать все культуры, повышает риск технических и организационных сбоев.

Посевная-2026: базовый сценарий и как на него будет влиять война

По базовому сценарию, гендиректор УКК Павел Коваль ожидает, что посевы 2026 года будут близки к прошлогодним.

"Мы посеем 22 – 22,5 млн гектаров, если не будет резких изменений на линии фронта", – прогнозирует он.

В то же время эксперт откровенно говорит о рисках отступления или изменения линии с созданием 5- и 20-километровых зон вдоль фронта, что может повлиять на посевы. Таким образом, территориальные ограничения не только уменьшают площадь, но и меняют планирование финансов, техники и закупок, потому что часть расходов уже сделана до того, как поле становится недоступным.

Структура посевов в 2026 году: какие культуры будут выращивать наиболее активно

Собеседник УНН не ожидает радикальных структурных изменений в посевах, но допускает коррекцию, если сойдутся два фактора: проблемы с ресурсами и перезимовкой озимых.

По оценке эксперта, в стране уже посеяли более 6,5 миллионов гектаров озимых культур – пшеницу, ячмень, рапс.

Если отталкиваться от 22 млн га общей кампании, еще где-то нужно 16 миллионов гектаров посеять: около 5 млн га подсолнечника, 4 млн га кукурузы, 180 – 200 тыс. га сахарной свеклы

- приводит конкретные цифры Коваль.

В качестве страховочных вариантов он называет поздние культуры, которыми могут пересевать проблемные площади.

(Это, – ред.) соя, кукуруза, возможно, даже та же гречка, с учетом того, что часть площадей придется вводить в работу позже из-за состояния озимых или из-за необходимости перепахивать неубранные (прошлогодние, – ред.) культуры

- перечисляет гендиректор УКК.

В качестве дополнительного аргумента в пользу поздних культур в 2026 году он называет так называемый "хвост" прошлого сезона. Это часть урожая, который зимовал в полях, сейчас, где это возможно, аграрии завершают его сбор.

Сколько будет стоить Украине посевная в 2026 году

Павел Коваль в эксклюзивном комментарии УНН не скрывает: посевная в этом году будет дороже. Причин несколько:

  • пересевы означают двойную потребность в семенах и двойные затраты на них;
    • риски по топливу и дефицитным удобрениям поднимают цену ресурсов;
      • дефицит кадров заставляет дороже содержать персонал;
        • перебои в энергетике повышают затраты на электроэнергию и генераторы.

          Для рынка это означает, что в 2026 году дешевой посевной не будет даже в сценарии без резких форс-мажоров. Далее расходы либо частично заложат в закупочные цены на сырье (зерновые, масличные), либо уменьшат финансовый запас прочности хозяйств. В условиях активных боевых действий, которые сейчас продолжаются в Украине, второй вариант опаснее: именно запас ликвидности часто решает, сможет ли аграрий закупить ресурс в пиковый момент и выполнить работы вовремя.

          Посевная дорожает: в 2026 году затраты аграриев вырастут на 5-10%15.01.26, 17:46 • 3602 просмотра

          Александра Василенко

          ЭкономикаАгроновости
