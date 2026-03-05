Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаю

Посівна кампанія цьогоріч обійдеться дорожче, - попереджають експерти. Можливі пересіви тягнуть за собою додаткові витрати на насіння і виконання робіт, здорожчання пального та нестача окремих видів добрив збільшують вартість ресурсів, кадровий дефіцит підвищує витрати на персонал, а проблеми з енергопостачанням додають видатків на електроенергію й роботу генераторів.

Посівна кампанія в Україні у 2026 році стартує на тлі поєднання ресурсних і воєнних ризиків, які можуть вплинути як на темпи польових робіт, так і на собівартість майбутнього врожаю. Серед ключових чинників аграрії називають можливе подорожчання пального через загострення на Близькому Сході та ризики для логістики імпортних партій енергоносіїв, особливо в період пікового навантаження в регіонах, де роботи починаються раніше.

Окремою проблемою залишається забезпечення мінеральними добривами. На ринку зберігається напруження через скорочення внутрішнього виробництва і складнішу логістику імпорту, а для окремих позицій діють додаткові обмеження. Зокрема, аграрії фіксують дефіцит аміачної селітри для ранньовесняного підживлення, а імпорт великими морськими партіями обмежений з міркувань безпеки.

Погодні умови також додають невизначеності: нерівномірний сніговий покрив і перепади температур підвищують ризики для озимих, а в окремих областях проблемою стає перезволоження та підтоплення полів, що ускладнює оцінку стану посівів і рішення щодо можливих пересівів. Паралельно агросектор працює в умовах дефіциту кадрів через мобілізацію та обмежені можливості бронювання, що може впливати на здатність господарств виконувати роботи в оптимальні агротехнічні строки.

Про основні тенденції цьогорічної посівної журналісти УНН поговорили з гендиректором Української аграрної конфедерації Павлом Ковалем.

Посівна-2026 в актуальних цифрах

За даними Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України, озимий клин під урожай 2026 сформували переважно восени 2025 року. За офіційною оперативною інформацією Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України станом на 28.11.2025 було засіяно 6,429.9 тис. га озимих культур, зокрема озимої пшениці 4,692.8 тис. га, озимого ячменю 586.1 тис. га, озимого жита 66.3 тис. га, а також озимого ріпаку 1,084.7 тис. га.

Якщо ж спиратися на поточні та прогностичні дані, оприлюднені Держстатом, інформацію від Української зернової асоціації, то актуальна ситуація з посівами станом на березень 2026 в Україні має такий вигляд.

Площі під пшеницею у 2026 році оцінюються в 5 250,0 тис. га, що на 36,6 тис. га більше, ніж у 2025-му (+0,7%). Ячмінь також додає: 1 400,0 тис. га проти 1 390,4 тис. га торік (плюс 9,6 тис. га, +0,7%).

На цьому фоні кукурудза скорочується до 4 400,0 тис. га з 4 575,2 тис. га у 2025 році (мінус 175,2 тис. га, -3,8%).

Натомість посіви соняшника знижуються до 5 000,0 тис. га з 5 222,0 тис. га (мінус 222,0 тис. га, -4,3%). Ріпак падає найрізкіше у відсотках: 1 084,7 тис. га проти 1 216,8 тис. га (мінус 132,1 тис. га, -10,9%).

Журналісти УНН також запитали про конкретні цифри посівної-2026 свого співрозмовника – гендиректора Української аграрної конфедерації Павла Коваля. За його оцінкою, очікуваний обсяг посівів при збереженні поточної ситуації він оцінює на рівні 22 – 22,5 млн га. А от сама посівна кампанія здорожчає у порівнянні з тогорічною через потенційні пересіви, ресурсні обмеження та витрати на енергетику.

Пальне: ризик подорожчання і локальні загрози дефіциту

Перший потужний чинник для посівної-2026, за словами Павла Коваля, – це зростання вартості пального на тлі подій у Перській затоці та бойових дій на Близькому Сході.

Частина іранської нафти з ринку зникає і є спроби блокування маршрутів танкерів - каже експерт.

Але акценту, що наразі в Україні не фіксує стрибок цін на паливо, однак бачить тенденції щодо подорожчання та ризики для імпортних партій у логістиці.

Окремо гендиректор УКК наголошує на старті польових робіт із півдня та потребі завчасно забезпечити регіон енергоносіями, щоб не одержати дефіцит пального в найкритичніші дні. Адже навіть короткі збої постачань на піку робіт швидко відбиваються на ціні (через конкуренцію за ресурс і здорожчання логістики), а витрати фермерів збільшуються.

Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в Україні

Мінеральні добрива: падіння виробництва і вузькі місця імпорту

Другий фактор, який спікер УНН називає ключовим, це напруження по мінеральних добривах. Він пов’язує його із наслідками ударів по енергетиці та скороченням внутрішнього виробництва.

Відносно постійно (працюючі, – ред.) два хімічні комбінати – "Рівнеазот" і "Черкасиазот" – працюють на 30 – 40% потужності, подекуди менше, із вимушеними зупинками. У результаті Україна виробляє менш як 2 мільйони тонн (міндобрив, – ред.), тоді як у хороші роки (виробництво та споживання, – ред.) було кратно більшим - пояснює ситуацію, що склалася, Павло Коваль.

Для розуміння масштабу дисбалансу експерт наводить довоєнні орієнтири: у 2021 році споживання добрив сягало майже 8,5 мільйонів тонн, а на 2022 рік за контрактами й планами імпорту розраховували на 9 – 9,2 млн тонн. Це важливо в контексті продуктивності: вищі технологічні норми живлення були однією з баз рекордного валу зерна 2021 року (107–110 млн т, за словами спікера).

Окремий вузол ризику в сезоні-2026 це азотні добрива для ранньовесняних робіт. Аграрний експерт говорить про дефіцит аміачної селітри для підживлення й роботи по крижаній кірці на озимих.

Причину називає безпосередньо:

"Аміачна селітра – це вибухонебезпечна речовина і військові заборонили її імпортувати корабельними партіями. Обговорюється варіант імпорту альтернатив (вапнякової селітри) великими партіями, але час втрачається і це рішення потрібно прийняти швидше", – говорить Коваль.

Гендиректор УКК попереджує: навіть якщо рішення з’явиться, залишається безпековий складник: військові побоюються підміни номенклатури, а українські порти постійно бомбардуються. Щоб уникнути серії руйнувань портової інфраструктури, яка може стати наслідком підриву вантажів із вибухонебезпечними речовинами, розглядають альтернативні канали. Але залізниця з ЄС і автопартії означають дорожчу й повільнішу логістику через невеликі тоннажності.

У такій конфігурації господарства шукають виходи з ситуації, що склалася, та вимушено користуються іншими видами добрив. Павло Коваль говорить про карбаміди та сульфати амонію. Але й запаси цих речовин недостатні, щоб задовольнити потреби аграріїв. Це створює подвійний ефект: частина господарств переходить на дорожчі або менш зручні продукти, а частина потенційно знижує норми внесення, що зсуває ризики вже в площину врожайності та якості.

Погода й озимина: як метеоумови вже зараз впливають на урожай-2026

Третій блок ризиків у 2026 році, за словами співрозмовника УНН, пов’язаний із метеоумовами.

(Були, – ред.) досить засушлива осінь під час сівби озимих і не дуже проста зима з нерівномірним сніговим покривом. Перепади температур сформували крижану кірку на озимих культурах. А прогнозовані нічні заморозки й денні потепління підвищують ризик втрат - пояснює аграрний експерт.

Коваль не оцінює ситуацію по країні як критичну, але задає поріг, після якого проблема стає системною: якщо слабкими або втраченими будуть від 10 до 15% ранніх посівів, тоді потрібно буде думати, чим це пересівати". Тобто ключовий ризик не лише в самій втраті озимини, а в часовому вікні для рішення (залишати або пересівати) і в повторних витратах на насіння, пальне, добрива та роботу техніки.

Окрема проблема, яка може "вистрілити" із затримкою, – підтоплення полів під час відлиги на мерзлому ґрунті. Спікер наводить приклади по Полтавській, Харківській, Кіровоградській областях і Сумщині, де "на полях стоїть вода по коліна", і прямо говорить: оцінка стану озимини під водою потребує кількох тижнів. Для економіки господарства це знову означає невизначеність: рішення по пересіву відкладається, а ресурси (насіння, добрива, пальне, люди) треба планувати вже зараз.

Посівну озимих завершили 9 областей, засіяно вже 97% від запланованого

Кадровий дефіцит як фактор, який не перекрити грошима повністю

Ще один фактор, який задаватиме тон цьогорічній посівній, – це нестача робочих рук.

Складність буде з персоналом через мобілізацію, через бронювання. Вже зараз по всіх посадах відчувається недостача - каже Павло Коваль.

Експерт згадує ситуації, коли в західних областях навіть сади вирубуються через недостатність робочих рук, і підкреслює, що проблема проявляється в логістиці, елеваторному сегменті та під час збиральних робіт.

Кадровий голод, своєю чергою, загрожує уповільнити темпи посівної, що неминуче відобразиться на якості та кількості майбутнього врожаю.

Весною день рік годує. Якщо ти втратив весняний день, то ти можеш втратити врожай - застерігає аграрний експерт.

Навіть якщо господарство готове платити більше, людський ресурс не масштабується миттєво, а пікове навантаження, коли треба майже одночасно висівати всі культури, підвищує ризик технічних і організаційних збоїв.

Посівна-2026: базовий сценарій та як на нього впливатиме війна

За базовим сценарієм, гендиректор УКК Павло Коваль очікує, що посіви 2026 року будуть близькими до торішніх.

"Ми посіємо 22 – 22,5 млн гектарів, якщо не буде різких змін на лінії фронту", – прогнозує він.

Водночас експерт відверто говорить про ризики відступу або зміни лінії зі створенням 5- і 20-кілометрових зон вздовж фронту, що може вплинути на посіви. Таким чином, територіальні обмеження не лише зменшують площу, а й змінюють планування фінансів, техніки та закупівель, бо частина витрат уже зроблена до того, як поле стає недоступним.

Структура посівів у 2026 році: які культури вирощуватимуть найактивніше

Співрозмовник УНН не очікує радикальних структурних змін у посівах, але допускає корекцію, якщо зійдуться два чинники: проблеми з ресурсами та перезимівлею озимих.

За оцінкою експерта, в країні вже посіяли більше, як 6,5 мільйонів гектарів озимих культур – пшеницю, ячмінь, ріпак.

Якщо відштовхуватися від 22 млн га загальної кампанії, ще десь треба 16 мільйонів гектарів посіяти: близько 5 млн га соняшнику, 4 млн га кукурудзи, 180 – 200 тис. га цукрових буряків - наводить конкретні цифри Коваль.

Як страхувальні варіанти він називає пізні культури, якими можуть пересівати проблемні площі.

(Це, – ред.) соя, кукурудза, можливо, навіть та сама гречка, з урахуванням того, що частину площ доведеться вводити в роботу пізніше через стан озимих або через необхідність переорювати незібрані (торішні, – ред.) культури - перелічує гендиректор УКК.

Як додатковий аргумент на користь пізніх культур у 2026 році він називає так званий "хвіст" минулого сезону. Це частина урожаю, який зимував в полях, наразі, де це можливо, аграрії завершують його збір.

Скільки коштуватиме Україні посівна у 2026 році

Павло Коваль в ексклюзивному коментарі УНН не приховує: посівна цьогоріч буде дорожчою. Причини кілька:

пересіви означають подвійну потребу в насінні й подвійні витрати на нього;

ризики по пальному та дефіцитних добривах підіймають ціну ресурсів;

дефіцит кадрів змушує дорожче утримувати персонал;

перебої в енергетиці підвищують витрати на електроенергію та генератори.

Для ринку це означає, що в 2026 році дешевої посівної не буде навіть у сценарії без різких форс-мажорів. Далі витрати або частково закладуть в закупівельні ціни на сировину (зернові, олійні), або зменшать фінансовий запас міцності господарств. В умовах активних бойових дій, які зараз тривають в Україні, другий варіант небезпечніший: саме запас ліквідності часто вирішує, чи зможе аграрій закупити ресурс у піковий момент і виконати роботи вчасно.

Посівна дорожчає: у 2026 році витрати аграріїв зростуть на 5-10%