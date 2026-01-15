Посівна дорожчає: у 2026 році витрати аграріїв зростуть на 5-10%
Київ • УНН
Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук прогнозує зростання собівартості посівної кампанії у 2026 році на 10-15%. Це пов'язано з логістичними витратами та падінням цін на внутрішньому ринку.
Ситуація з логістикою тягне додаткові затрати на страхування. Відповідно товаровиробник буде отримувати меншу ціну за свою продукцію, і наскільки якісно він буде підготовлений до посіву ярих культур. Бо і обладнання, і посівний матеріал купується за валюту
Водночас, за його словами, водночас просідає ціна на внутрішньому ринку.
