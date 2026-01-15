Посівна дорожчає: у 2026 році витрати аграріїв зростуть на 5-10%

Собівартість посівної кампанії у 2026 році буде дорожча за минулорічну на 10-15%. Про це в Медіацентрі Україна сказав Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, пише УНН.

Ситуація з логістикою тягне додаткові затрати на страхування. Відповідно товаровиробник буде отримувати меншу ціну за свою продукцію, і наскільки якісно він буде підготовлений до посіву ярих культур. Бо і обладнання, і посівний матеріал купується за валюту - пояснив експерт.

Водночас, за його словами, водночас просідає ціна на внутрішньому ринку.

Нагадаємо

Українські аграрії засіяли 6,4 млн га озимих культур, що становить 97,5% від прогнозованих площ.

Україна зібрала майже 48 млн тонн зернових культур з 84% засіяних площ, включаючи 22,9 млн тонн пшениці та 17,9 млн тонн кукурудзи. Також зібрано 16,8 млн тонн олійних культур та 9,2 млн тонн цукрових буряків.