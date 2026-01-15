$43.180.08
14:15 • 3448 перегляди
Що буде з цінами на продуктовий кошик - відповідь експерта
Ексклюзив
13:18 • 10199 перегляди
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 40185 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:08 • 52631 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
15 січня, 07:52 • 30420 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16 • 30782 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 49555 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 40426 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 41272 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29 • 35400 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Посівна дорожчає: у 2026 році витрати аграріїв зростуть на 5-10%

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук прогнозує зростання собівартості посівної кампанії у 2026 році на 10-15%. Це пов'язано з логістичними витратами та падінням цін на внутрішньому ринку.

Посівна дорожчає: у 2026 році витрати аграріїв зростуть на 5-10%

Собівартість посівної кампанії у 2026 році буде дорожча за минулорічну на 10-15%. Про це в Медіацентрі Україна сказав Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, пише УНН.

Ситуація з логістикою тягне додаткові затрати на страхування. Відповідно товаровиробник буде отримувати меншу ціну за свою продукцію, і наскільки якісно він буде підготовлений до посіву ярих культур. Бо і обладнання, і посівний матеріал купується за валюту

- пояснив експерт.

Водночас, за його словами, водночас просідає ціна на внутрішньому ринку. 

Нагадаємо

Українські аграрії засіяли 6,4 млн га озимих культур, що становить 97,5% від прогнозованих площ. 

Україна зібрала майже 48 млн тонн зернових культур з 84% засіяних площ, включаючи 22,9 млн тонн пшениці та 17,9 млн тонн кукурудзи. Також зібрано 16,8 млн тонн олійних культур та 9,2 млн тонн цукрових буряків.

Ольга Розгон

ЕкономікаАгроновини