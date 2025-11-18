Посівну озимих завершили 9 областей, засіяно вже 97% від запланованого
Київ • УНН
Українські аграрії засіяли 6,4 млн га озимих культур, що становить 97,5% від прогнозованих площ. Посівну кампанію вже завершили 9 областей, серед лідерів – Одеська, Миколаївська та Дніпропетровська.
Україна уже засіяла озимими культурами 97,5% від прогнозованих площ - загалом близько 6,4 млн га, посівну вже завершили 9 областей, повідомили у Мінекономіки у вівторок, пише УНН.
Станом на 18 листопада українські аграрії засіяли 6 389,9 тис. га озимих культур. Це 97,5% від прогнозованих площ
Зокрема, посіяно:
- озимої пшениці – 4 659,7 тис. га;
- озимого ячменю – 582,2 тис. га;
- озимого жита – 66,1 тис. га.
Серед лідерів за посівами зернових культур – Одеська, Миколаївська та Дніпропетровська області.
Сівбу зернових вже завершили у Дніпропетровській, Запорізькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській та Чернігівській областях.
Сільгосптоваровиробники всіх областей фактично завершили сівбу озимого ріпаку.
Посіяно 1 081,9 тис. га - це становить 96% від прогнозованих площ.
