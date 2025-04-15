Івано-Франківська область

Намагались переправити ухилянтів за кордон: на Івано-Франківщині затримали лісника зі спільником

На Івано-Франківщині затримали працівника лісництва та мешканця прикордоння за спробу незаконного переправлення ухилянтів за кордон за 5 тисяч доларів. Їм загрожує до 9 років в'язниці.