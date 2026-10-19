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На Прикарпатті зафіксували землетрус

Київ • УНН

 • 1058 перегляди

У Калуському районі 19 жовтня зареєстрували землетрус магнітудою 1,8 на глибині 7 км. Він був невідчутним.

На Прикарпатті зафіксували землетрус
Фото ілюстративне

В Івано-Франківській області сьогодні зафіксували землетрус магнітудою 1,8 (за шкалою Ріхтера), передає УНН із посиланням на Головний центр спеціального контролю.

19 жовтня 2026 року зареєстровано землетрус в Калуському районі, Івано-Франківської області, магнітудою 1,8 (за шкалою Ріхтера), на глибині 7 км 

- йдеться у повідомленні.

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Антоніна Туманова

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