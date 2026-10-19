На Прикарпатті зафіксували землетрус
Київ • УНН
У Калуському районі 19 жовтня зареєстрували землетрус магнітудою 1,8 на глибині 7 км. Він був невідчутним.
Фото ілюстративне
В Івано-Франківській області сьогодні зафіксували землетрус магнітудою 1,8 (за шкалою Ріхтера), передає УНН із посиланням на Головний центр спеціального контролю.
19 жовтня 2026 року зареєстровано землетрус в Калуському районі, Івано-Франківської області, магнітудою 1,8 (за шкалою Ріхтера), на глибині 7 км
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За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних.
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