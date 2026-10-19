На Прикарпатті зафіксували землетрус

Фото ілюстративне

В Івано-Франківській області сьогодні зафіксували землетрус магнітудою 1,8 (за шкалою Ріхтера), передає УНН із посиланням на Головний центр спеціального контролю.

19 жовтня 2026 року зареєстровано землетрус в Калуському районі, Івано-Франківської області, магнітудою 1,8 (за шкалою Ріхтера), на глибині 7 км - йдеться у повідомленні.

На Полтавщині знову стався землетрус

За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних.

На Закарпатті зафіксували землетрус магнітудою 1,7