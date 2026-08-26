На Закарпатті зафіксували землетрус магнітудою 1,7
Київ • УНН
У Рахівському районі Закарпаття зареєстрували землетрус магнітудою 1,7 на глибині 7 км. Його класифікували як невідчутний.
У Закарпатській області сьогодні зафіксували землетрус магнітудою 1,7 (за шкалою Ріхтера), на глибині 7 км, передає УНН із посиланням на Головний центр спеціального контролю.
Деталі
26 серпня 2026 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус з території Рахівського району, Закарпатської області, магнітудою 1,7 (за шкалою Ріхтера), на глибині 7 км.
За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних.
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