На Закарпатті зафіксували землетрус магнітудою 1,7

У Закарпатській області сьогодні зафіксували землетрус магнітудою 1,7 (за шкалою Ріхтера), на глибині 7 км, передає УНН із посиланням на Головний центр спеціального контролю.

Деталі

26 серпня 2026 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус з території Рахівського району, Закарпатської області, магнітудою 1,7 (за шкалою Ріхтера), на глибині 7 км.

За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних.

Біля узбережжя окупованого Криму зафіксували землетрус магнітудою 3,4