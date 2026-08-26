На Закарпатті зафіксували землетрус магнітудою 1,7

$44.670.0352.090.07
ukenru
19:09 • 7378 перегляди
Кількість українців, які зникли безвісти після раптових повеней у Непалі, зросла до 53 - МЗС
18:45 • 9568 перегляди
На Закарпатті зафіксували землетрус магнітудою 1,7Photo
16:57 • 15011 перегляди
путін розглядає можливість нанесення більш потужних ударів по Києву, зокрема і ядерною зброєю - ЗМІ
16:14 • 21193 перегляди
Нові правила відстрочки від мобілізації: у Раді хочуть надати її батькам-одинакам
26 серпня, 14:09 • 19599 перегляди
Кількість жертв повені у Непалі зросла до 55
26 серпня, 13:41 • 17055 перегляди
Трамп вперше прокоментував візит директора ЦРУ до москви, згадав про війну в Україні
26 серпня, 12:49 • 14646 перегляди
Нова влада Угорщини визнала росію загрозою для Європи та світу - Spiegel
26 серпня, 11:45 • 31652 перегляди
У Києві стартує 17-й Одеський кінофестиваль: що покажуть цього рокуPhoto
26 серпня, 08:38 • 30260 перегляди
У Херсоні росіяни завдали авіаудару по ТЕЦ, є суттєві руйнування - Нафтогаз
Ексклюзив
26 серпня, 07:30 • 47246 перегляди
БЕБ відкриває справи до встановлення податкового боргу: бізнес попереджає про ризики кримінального тиску
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+17°
1.4м/с
58%
751мм
Популярнi новини
Викрито схему постачання ліків для реанімації зі збитками на 80 млн грн: проведено низку обшуків, оголошено чотири підозри26 серпня, 12:18 • 10210 перегляди
Член комісії з добору працівників САП заявив про спробу зриву її роботи директором НАБУ Кривоносом 26 серпня, 12:55 • 9440 перегляди
"Зброя, для використання якої треба просити дозвіл, - це макет": Fire Point пояснила відмову від kill switchPhoto26 серпня, 13:15 • 22187 перегляди
Не лише путін і лукашенко: кого зі світових політиків не люблять в Україні - опитуванняPhoto26 серпня, 13:36 • 10817 перегляди
Повінь на кордоні Китаю та Непалу забрала життя 31 людини, сотні зникли безвісти26 серпня, 13:43 • 12748 перегляди
Публікації
Нові правила відстрочки від мобілізації: у Раді хочуть надати її батькам-одинакам16:14 • 21203 перегляди
"Зброя, для використання якої треба просити дозвіл, - це макет": Fire Point пояснила відмову від kill switchPhoto26 серпня, 13:15 • 22354 перегляди
У Києві стартує 17-й Одеський кінофестиваль: що покажуть цього рокуPhoto26 серпня, 11:45 • 31654 перегляди
БЕБ відкриває справи до встановлення податкового боргу: бізнес попереджає про ризики кримінального тиску
Ексклюзив
26 серпня, 07:30 • 47247 перегляди
“Щоб у черв'яків не було стресу”: які екологічні вимоги довелося врахувати при будівництві заводу Fire Point у Данії 
Ексклюзив
26 серпня, 07:05 • 38647 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Джон Реткліфф (політик)
Денис Прокопенко
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Непал
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Китай
Реклама
УНН Lite
Стало відомо, від чого померла зірка кантрі Доллі Партон26 серпня, 04:39 • 37817 перегляди
Мадонна показала рідкісні фото своїх доньок-близнючок: якими вони були в дитинствіPhoto26 серпня, 01:06 • 36533 перегляди
"Ви не до кінця розумієте": близькі Панеттьєрі закликали не спекулювати чутками про причину її смерті25 серпня, 23:05 • 38738 перегляди
Кріштіану Роналду після весілля здивував новим образом із медово-русявим волоссямPhoto25 серпня, 01:05 • 75031 перегляди
Донька Брюса Вілліса розповіла про втрату "іншої версії" батька через деменціюPhoto25 серпня, 00:05 • 75259 перегляди
Актуальне
Instagram
Facebook
Соціальна мережа
TikTok
YouTube

На Закарпатті зафіксували землетрус магнітудою 1,7

Київ • УНН

 • 9582 перегляди

У Рахівському районі Закарпаття зареєстрували землетрус магнітудою 1,7 на глибині 7 км. Його класифікували як невідчутний.

На Закарпатті зафіксували землетрус магнітудою 1,7

У Закарпатській області сьогодні зафіксували землетрус магнітудою 1,7 (за шкалою Ріхтера), на глибині 7 км, передає УНН із посиланням на Головний центр спеціального контролю.

Деталі

26 серпня 2026 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус з території Рахівського району, Закарпатської області, магнітудою 1,7 (за шкалою Ріхтера), на глибині 7 км.

За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних.

Біля узбережжя окупованого Криму зафіксували землетрус магнітудою 3,425.08.26, 21:58 • 8510 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоПогода та довкілля
Закарпатська область