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На Закарпатье зафиксировали землетрясение магнитудой 1,7

Киев • УНН

 • 6312 просмотра

В Раховском районе Закарпатья зарегистрировали землетрясение магнитудой 1,7 на глубине 7 км. Его классифицировали как неощутимое.

На Закарпатье зафиксировали землетрясение магнитудой 1,7

В Закарпатской области сегодня зафиксировали землетрясение магнитудой 1,7 (по шкале Рихтера), на глубине 7 км, передает УНН со ссылкой на Главный центр специального контроля.

Детали

26 августа 2026 года Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение на территории Раховского района Закарпатской области, магнитудой 1,7 (по шкале Рихтера), на глубине 7 км.

По классификации землетрясений относится к неощутимым.

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Антонина Туманова

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