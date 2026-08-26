На Закарпатье зафиксировали землетрясение магнитудой 1,7

В Закарпатской области сегодня зафиксировали землетрясение магнитудой 1,7 (по шкале Рихтера), на глубине 7 км, передает УНН со ссылкой на Главный центр специального контроля.

Детали

26 августа 2026 года Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение на территории Раховского района Закарпатской области, магнитудой 1,7 (по шкале Рихтера), на глубине 7 км.

По классификации землетрясений относится к неощутимым.

У побережья оккупированного Крыма зафиксировали землетрясение магнитудой 3,4