Враг атаковал мост через Днепр в Запорожье: движение перекрыто, есть раненые
Киев • УНН
Российская атака повредила один из мостов через Днепр в Запорожье, движение по нему временно перекрыли. Ранены пять человек.
Враг атаковал один из мостов через Днепр в Запорожье. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Михаил Семикин, информирует УНН.
Детали
По его словам, из-за последствий атаки движение по мосту временно перекрыто.
Прошу запорожцев учитывать ограничения движения и следить за официальной информацией
Позже он сообщил, что в результате атаки на Запорожье 5 человек получили ранения.
Среди них — женщины 24 и 59 лет и 36-летний мужчина. Еще двое пострадавших — мужчины 43 и 54 лет — работники Красного Креста. Они как раз ехали на работу, когда российская атака застала их в дороге. Медики оказывают всем необходимую помощь
Напомним
Войска рф вечером в понедельник, 5 октября, нанесли удар по жилому дому в Запорожье. В результате удара возник пожар. 5 человек получили ранения.
россияне атаковали Запорожье и Днепропетровскую область: есть погибшие и раненые04.10.26, 22:04 • 5220 просмотров