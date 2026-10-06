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Враг атаковал мост через Днепр в Запорожье: движение перекрыто, есть раненые

Киев • УНН

 • 13116 просмотра

Российская атака повредила один из мостов через Днепр в Запорожье, движение по нему временно перекрыли. Ранены пять человек.

Враг атаковал мост через Днепр в Запорожье: движение перекрыто, есть раненые

Враг атаковал один из мостов через Днепр в Запорожье. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Михаил Семикин, информирует УНН.

Детали

По его словам, из-за последствий атаки движение по мосту временно перекрыто.

Прошу запорожцев учитывать ограничения движения и следить за официальной информацией

- призвал Семикин.

Позже он сообщил, что в результате атаки на Запорожье 5 человек получили ранения.

Среди них — женщины 24 и 59 лет и 36-летний мужчина. Еще двое пострадавших — мужчины 43 и 54 лет — работники Красного Креста. Они как раз ехали на работу, когда российская атака застала их в дороге. Медики оказывают всем необходимую помощь

- рассказал начальник Запорожской ОВА

Напомним

Войска рф вечером в понедельник, 5 октября, нанесли удар по жилому дому в Запорожье. В результате удара возник пожар. 5 человек получили ранения.

россияне атаковали Запорожье и Днепропетровскую область: есть погибшие и раненые04.10.26, 22:04 • 5220 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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