Удар рф по будинку в Запоріжжі: щонайменше п’ятеро поранених

Війська рф увечері в понеділок, 5 жовтня, завдали удару по житловому будинку в Запоріжжі. Про це повідомив в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін, інформує УНН.

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За його словами, внаслідок удару виникла пожежа.

Є інформація про людей, які заблоковані на п’ятому поверсі. Екстрені служби працюють на місці - написав Семікін.

Пізніше він уточнив, що внаслідок атаки 5 людей зазнали поранень.

63-річний чоловік у тяжкому стані, його госпіталізували з опіками та вибуховою травмою. Ще троє людей - чоловік 65 років та жінки 66 і 37 років – отримали допомогу амбулаторно. 35-річний чоловік проходить обстеження - уточнив в.о. голови Запорізької ОВА.

Нагадаємо

Увечері 4 жовтня росіяни здійснили атаку FPV-дроном у передмісті Запоріжжя. Загинула одна людина, ще одна людина травмована.

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