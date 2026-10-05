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Удар рф по будинку в Запоріжжі: щонайменше п’ятеро поранених

Київ • УНН

 • 1588 перегляди

російські війська вдарили по житловому будинку в Запоріжжі, спричинивши пожежу. П’ятеро людей поранені, один чоловік у тяжкому стані.

Удар рф по будинку в Запоріжжі: щонайменше п’ятеро поранених

Війська рф увечері в понеділок, 5 жовтня, завдали удару по житловому будинку в Запоріжжі. Про це повідомив в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін, інформує УНН.

Деталі

За його словами, внаслідок удару виникла пожежа.

Є інформація про людей, які заблоковані на п’ятому поверсі. Екстрені служби працюють на місці

- написав Семікін.

Пізніше він уточнив, що внаслідок атаки 5 людей зазнали поранень.

63-річний чоловік у тяжкому стані, його госпіталізували з опіками та вибуховою травмою. Ще троє людей - чоловік 65 років та жінки 66 і 37 років – отримали допомогу амбулаторно. 35-річний чоловік проходить обстеження

- уточнив в.о. голови Запорізької ОВА.

Нагадаємо

Увечері 4 жовтня росіяни здійснили атаку FPV-дроном у передмісті Запоріжжя. Загинула одна людина, ще одна людина травмована.

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Вадим Хлюдзинський

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