Удар РФ по дому в Запорожье: по меньшей мере пятеро раненых

Войска рф вечером в понедельник, 5 октября, нанесли удар по жилому дому в Запорожье. Об этом сообщил и.о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин, информирует УНН.

Детали

По его словам, в результате удара возник пожар.

Есть информация о людях, заблокированных на пятом этаже. Экстренные службы работают на месте - написал Семикин.

Позже он уточнил, что в результате атаки 5 человек получили ранения.

63-летний мужчина находится в тяжелом состоянии, его госпитализировали с ожогами и взрывной травмой. Еще трое человек — мужчина 65 лет и женщины 66 и 37 лет — получили помощь амбулаторно. 35-летний мужчина проходит обследование - уточнил и.о. главы Запорожской ОВА.

Напомним

Вечером 4 октября россияне совершили атаку FPV-дроном в пригороде Запорожья. Один человек погиб, еще один человек получил травмы.

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