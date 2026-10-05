Удар РФ по дому в Запорожье: по меньшей мере пятеро раненых
Киев • УНН
Российские войска ударили по жилому дому в Запорожье, вызвав пожар. Пять человек ранены, один мужчина находится в тяжёлом состоянии.
Войска рф вечером в понедельник, 5 октября, нанесли удар по жилому дому в Запорожье. Об этом сообщил и.о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин, информирует УНН.
Детали
По его словам, в результате удара возник пожар.
Есть информация о людях, заблокированных на пятом этаже. Экстренные службы работают на месте
Позже он уточнил, что в результате атаки 5 человек получили ранения.
63-летний мужчина находится в тяжелом состоянии, его госпитализировали с ожогами и взрывной травмой. Еще трое человек — мужчина 65 лет и женщины 66 и 37 лет — получили помощь амбулаторно. 35-летний мужчина проходит обследование
Напомним
Вечером 4 октября россияне совершили атаку FPV-дроном в пригороде Запорожья. Один человек погиб, еще один человек получил травмы.
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