В Запорожье враг ударил по предприятию «Укрзалізниці», есть тяжелораненые
Киев • УНН
российские войска атаковали предприятие «Укрзалізниці» в Запорожье. Пострадали более 10 работников, трое получили тяжёлые ранения.
Российские войска атаковали предприятие "Укрзалізниці" в Запорожье. В результате удара пострадали как минимум 10 человек, трое из них получили тяжелые ранения. Об этом заявил председатель правления компании Александр Перцовский, пишет УНН.
Детали
"Вражеский удар по нашему предприятию в Запорожье, которое несмотря ни на что продолжало работать. Удар коварный, без фиксации воздушных угроз в системах", — отметил Александр Перцовский.
Он добавил, что сейчас известно о трех довольно тяжелораненых.
"Впрочем, как сообщают врачи, без критической угрозы для жизни. Еще более 10 коллег получили легкие травмы. Информация будет уточняться", — объяснил глава УЗ.
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