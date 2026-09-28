В Запорожье враг ударил по предприятию «Укрзалізниці», есть тяжелораненые

Российские войска атаковали предприятие "Укрзалізниці" в Запорожье. В результате удара пострадали как минимум 10 человек, трое из них получили тяжелые ранения. Об этом заявил председатель правления компании Александр Перцовский, пишет УНН.

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"Вражеский удар по нашему предприятию в Запорожье, которое несмотря ни на что продолжало работать. Удар коварный, без фиксации воздушных угроз в системах", — отметил Александр Перцовский.

Он добавил, что сейчас известно о трех довольно тяжелораненых.

"Впрочем, как сообщают врачи, без критической угрозы для жизни. Еще более 10 коллег получили легкие травмы. Информация будет уточняться", — объяснил глава УЗ.

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