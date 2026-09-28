У Запоріжжі ворог вдарив по підприємству Укрзалізниці, є тяжко поранені
Київ • УНН
російські війська атакували підприємство "Укрзалізниці" у Запоріжжі. Постраждали понад 10 працівників, троє дістали тяжкі поранення.
російські війська атакували підприємство "Укрзалізниці" у Запоріжжі. Внаслідок удару постраждали щонайменше 10 людей, троє з них дістали тяжкі поранення. Про це заявив голова правління компанії Олександр Перцовський, пише УНН.
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"Ворожий удар по нашому підприємству в Запоріжжі, яке попри все продовжувало працювати. Удар підступний, без фіксації повітряних загроз в системах", — зауважив Олександр Перцовський.
Він додав, що наразі відомо про трьох досить тяжких поранених.
"Втім, як повідомляють лікарі, без критичного для життя. Ще понад 10 колег отримали легші травмування. Інформація уточнюватиметься", — пояснив очільник УЗ.
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