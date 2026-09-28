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У Запоріжжі ворог вдарив по підприємству Укрзалізниці, є тяжко поранені

Київ • УНН

 • 1654 перегляди

російські війська атакували підприємство "Укрзалізниці" у Запоріжжі. Постраждали понад 10 працівників, троє дістали тяжкі поранення.

У Запоріжжі ворог вдарив по підприємству Укрзалізниці, є тяжко поранені

російські війська атакували підприємство "Укрзалізниці" у Запоріжжі. Внаслідок удару постраждали щонайменше 10 людей, троє з них дістали тяжкі поранення. Про це заявив голова правління компанії Олександр Перцовський, пише УНН.

Деталі

"Ворожий удар по нашому підприємству в Запоріжжі, яке попри все продовжувало працювати. Удар підступний, без фіксації повітряних загроз в системах", — зауважив Олександр Перцовський.

Він додав, що наразі відомо про трьох досить тяжких поранених.

"Втім, як повідомляють лікарі, без критичного для життя. Ще понад 10 колег отримали легші травмування. Інформація уточнюватиметься", — пояснив очільник УЗ.

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Ольга Розгон

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