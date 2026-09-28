У Запоріжжі ворог вдарив по підприємству Укрзалізниці, є тяжко поранені

Пільгові ціни на газ збережуть фактично до кінця опалювального сезону - чого очікувати далі

Пільгові ціни на газ збережуть фактично до кінця опалювального сезону - чого очікувати далі

Пільгові ціни на газ збережуть фактично до кінця опалювального сезону - чого очікувати далі

Пільгові ціни на газ збережуть фактично до кінця опалювального сезону - чого очікувати далі

Підробка медичних документів: чому клініка Odrex не надала Департаменту Одеської ОВА історію хвороби померлого пацієнта?

Підробка медичних документів: чому клініка Odrex не надала Департаменту Одеської ОВА історію хвороби померлого пацієнта?

Підробка медичних документів: чому клініка Odrex не надала Департаменту Одеської ОВА історію хвороби померлого пацієнта?

Підробка медичних документів: чому клініка Odrex не надала Департаменту Одеської ОВА історію хвороби померлого пацієнта?

Каллас закликала країни ЄС передати Україні ППО із запасів - яку схему пропонує з ракетами до Patriot

Каллас закликала країни ЄС передати Україні ППО із запасів - яку схему пропонує з ракетами до Patriot

Каллас закликала країни ЄС передати Україні ППО із запасів - яку схему пропонує з ракетами до Patriot

Каллас закликала країни ЄС передати Україні ППО із запасів - яку схему пропонує з ракетами до Patriot

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