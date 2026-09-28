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Що святкують 28 вересня в Україні та світі

Київ • УНН

 • 2394 перегляди

28 вересня відзначають міжнародні дні боротьби проти сказу, доступу до інформації, права знати та новин. Чехія святкує День державності.

Що святкують 28 вересня в Україні та світі

28 вересня у світі відзначають Всесвітній день боротьби проти сказу, Міжнародний день загального доступу до інформації, Міжнародний день права знати та Всесвітній день новин, а Чехія святкує День чеської державності. У церковному календарі за новим стилем вшановують преподобного Харитона Сповідника та святого благовірного князя В'ячеслава Чеського, а за старим стилем згадують святого мученика Микити Готського, пише УНН.

 Всесвітній день боротьби проти сказу (World Rabies Day)

Офіційна міжнародна дата ВООЗ та Глобального альянсу з контролю сказу (GARC). Подія встановлена на честь роковин смерті видатного французького мікробіолога Луї Пастера (28 вересня 1895 року), який створив першу в історії вакцину проти цієї смертельної вірусної інфекції. День має на меті підвищення обізнаності про способи профілактики сказу серед тварин і людей, активізацію масової вакцинації домашніх та диких тварин і реалізацію глобальної стратегії ВООЗ щодо зведення до нуля смертності від сказу серед людей до 2030 року.

 Міжнародний день загального доступу до інформації (International Day for Universal Access to Information)

Офіційний день ООН, заснований Генеральною Асамблеєю у 2019 році за ініціативою ЮНЕСКО (ухваленою у 2015 році). Дата підкреслює, що вільний доступ до інформації є основою прозорості державного управління, гарантією дотримання прав людини, ключовою умовою розвитку незалежних медіа та забезпечення сталого розвитку суспільства.

 Міжнародний день права знати (International Right to Know Day)

Започаткований у 2002 році в Софії (Болгарія) під час міжнародної конференції громадських організацій із захисту свободи інформації. Свято популяризує стандарти відкритості влади, доступ громадян до офіційних документів та публічних даних, а також захист громадянських журналістів і розслідувачів.

 Всесвітній день новин (World News Day)

Глобальна інформаційна ініціатива, організована Всесвітньою асоціацією видавців газет та новин (WAN-IFRA) і Канадською асоціацією журналістів. День покликаний привернути увагу до цінності професійної, перевіреної та незалежної журналістики в умовах масового поширення фейків, маніпуляцій та пропаганди.

 День чеської державності (День святого Вацлава)

Головне національне та державне свято Чеської Республіки, встановлене на згадку про 28 вересня 935 (або 929) року, коли був підступно вбитий князь Вацлав Чеський (В'ячеслав). Святий Вацлав є небесним покровителем країни та символом її національної суверенності й християнської культурної традиції.

 День вчителя в Тайвані (День народження Конфуція)

Офіційне державне свято на честь дня народження великого давньокитайського філософа, педагога та мислителя Конфуція (551 рік до н. е.). У цей день у храмах Конфуція по всій країні проводяться традиційні ритуальні церемонії, а педагогам вручаються державні нагороди за внесок у розбудову освіти.

День пам'яті преподобного Харитона Сповідника

За новим календарем православні та греко-католицькі віряни вшановують пам'ять преподобного Харитона Сповідника — християнського подвижника IV століття, який зазнав жорстоких катувань за віру за часів імператора Авреліана. Згодом у Палестині він заснував відомі Фаранську, Єрихонську та Сукійську лаври й уклав один із перших статутів чернечого життя. 

 За старим календарем віряни вшановують пам'ять святого мученика Микити Готського — воїна та християнського проповідника IV століття з племені готів, який за відкрите визнання віри в Христа та протидію язичництву прийняв мученицьку смерть через спалення за наказом правителя Атанаріха.

Олександра Месенко

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