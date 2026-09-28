У Києві внаслідок нічної атаки рф поранені 4 людини, серед постраждалих – підлітки

У ніч проти 28 вересня російські війська атакували Київ безпілотниками, внаслідок чого постраждали 4 людини, пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, АЗС і офісні приміщення. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, пише УНН.

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У Подільському районі пошкоджена нежитлова будівля, де виникла пожежа та частково зруйнована покрівля. Під час повторного влучання вибуховою хвилею також вибило вікна у багатоповерхівці.

Від початку доби 28 вересня в столиці троє постраждалих. Усі в Подільському районі. Двом із них – 15-річним хлопцю та дівчині – медики надали допомогу на місці. Одного – 17-річного хлопця, госпіталізували – повідомив Кличко.

Наслідки атаки в інших районах

У Голосіївському районі внаслідок атаки постраждала ще одна людина. За наданою інформацією, ворожий БпЛА влучив у приватний двоповерховий житловий будинок. Кличко також повідомляв про влучання дрона в кафе біля АЗС.

В Оболонському районі після влучання БпЛА пошкоджені колонки автозаправної станції та виникла пожежа. У Шевченківському районі дрон влучив в офісну будівлю. Пожежі в офісних приміщеннях також зафіксували в Печерському районі.

На місцях російських ударів працюють екстрені служби.

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