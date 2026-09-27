російський удар по ринку "Столичний" у Києві забрав життя двох людей
Київ • УНН
Уночі 27 вересня окупанти влучили по ринку "Столичний" у Софіївській Борщагівці. Відомо про двох загиблих.
Вночі 27 вересня російські окупанти влучили по території ринку "Столичний" у Софіївській Борщагівці. Наразі відомо про двох загиблих, повідомляє виконувач обовʼязків Борщагівського сільського голови Олександр Медвідь, передає УНН.
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На місці працюють рятувальники та всі відповідні служби. Триває ліквідація пожежі та наслідків атаки. Будьте обережні та бережіть себе. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги
Водночас фотокореспондент УНН публікує кадри наслідків ворожої атаки.
Нагадаємо
У неділю, 27 вересня, російські війська повністю знищили склад, де зберігалися техніка та продукція Kärcher.
Також Президент України Володимир Зеленський повідомив, що впродовж дня 27 вересня російські війська вдарили по будинку-резиденції посла Саудівської Аравії.