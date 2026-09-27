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У Києві дрон атакував ТРЦ River Mall, - соцмережі

Київ • УНН

 • 1180 перегляди

Дрон атакував Київ, повідомляють про влучання біля River Mall. У Голосіївському районі загорілася чотириповерхова будівля, наслідки уточнюють.

У Києві дрон атакував ТРЦ River Mall, - соцмережі

російський ударний безпілотник врав неподалік ТРЦ River Mall на Лівому березі Києва. Про це 27 вересня написали місцеві Telegram-канали, передає УНН.

Деталі

Однак офіційного підтвердження пошкодження торговельного центру або його території наразі немає. Інформація про постраждалих і загиблих теж наразі не надходила.

Водночас мер столиці Віталій Кличко у своєму офіційному Telegram-каналі повідомив про те, що близько 16:00 у Голосіївському районі Києва під удар потрапила чотириповерхова нежитлова будівля. Даних про загиблих чи постраждалих унаслідок цього влучання на момент підготовки матеріалу в доступних повідомленнях не було. Масштаби пошкоджень уточнюються.

Наразі відомо лише про те, що на місці удару вирує сильна пожежа.

Нагадаємо

У неділю, 27 вересня, в столиці у результаті ворожої атаки у Солом’янському районі Києва спалахнуло СТО, в іншому районі у результаті влучання у нежитлову будівлю загинув чоловік.

Олександра Василенко

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Віталій Кличко
Київ