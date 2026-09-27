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Без їжі, води та можливості виїхати: росіяни тримають в Олешках близько двох тисяч людей - Прокудін

Київ • УНН

 • 1200 перегляди

В Олешках без їжі, води й електрики залишаються близько 2 тисяч українців, серед них майже 50 дітей. Допомогу доставляють дронами.

Без їжі, води та можливості виїхати: росіяни тримають в Олешках близько двох тисяч людей - Прокудін

В окупованих Олешках росіяни тримають у заручниках близько двох тисяч українців людей, серед яких майже 50 дітей. Про це 27 вересня повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у своєму офіційному Telegram-каналі, передає УНН.

Деталі

За словами Прокудіна, жителі Олешок змушені виживати без їжі, електрики та води, а російські окупанти фактично позбавили їх можливості виїхати з міста.

Продовольство до міста системно доставляють через Дніпро за допомогою безпілотників із березня. Цю роботу розпочали спільно з підрозділом 11-ї бригади Національної гвардії України та військовими 34-ї окремої бригади морської піхоти "Борисфен".

Нещодавно, як зазначив Прокудін, вдалося провести одну з наймасштабніших таких операцій: близько 4 тис кілограмів продуктів доставили одразу на сто визначених локацій Олешок. До операції долучилися 30-й корпус морської піхоти, тактична група "Грім", 34-та бригада морської піхоти "Борисфен", підрозділ "Болгаричі" 11-ї бригади НГУ, 34-й полк Національної гвардії та 79-й прикордонний загін.

При цьому російські окупанти намагаються перешкоджати доставленню допомоги: збивають дрони з продовольством, відбирають або перепродують продукти, призначені для дітей та літніх людей.

За отримання гуманітарних пакунків окупанти затримують олешківців, кидають "на підвал", жорстоко б'ють і вдаються до насилля

 - заявив він.

Прокудін також закцентував на необхідності притягнути до відповідальності причетних до блокування гуманітарної допомоги та створення голоду серед цивільного населення.

Нагадаємо

Днем раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав світ мобілізуватися для допомоги людям в окупованих росією Олешках у Херсонській області, де люди голодують і змушені виживати на траві та бур’янах.

Олександра Василенко

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Прокудін Олександр Сергійович
Андрій Сибіга
Національна гвардія України
Олешки
Херсонська область