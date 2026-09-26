Лісові пожежі в Європі стають складнішими: як український авіаоператор працює у Греції

Лісові пожежі стали одним із викликів для Європи, на які вже кілька років спрямовується чимало ресурсів, щоб посилити можливості реагування та залучити додаткову пожежну авіацію. Але за кожним вильотом стоїть складна робота екіпажів, яким доводиться діяти в умовах спеки, диму, гірського рельєфу та мінливого вітру. УНН поговорив з директором української авіакомпанії H3Operations Владиславом Кліпаченком про те, як виглядає така робота зсередини, з якими викликами стикаються українські екіпажі та чому для пожежної авіації критично важлива не лише техніка, а й підготовлені пілоти.

Про необхідність посилювати спроможності Європи у боротьбі з лісовими пожежами заявляла президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона зазначала, що пожежі стають інтенсивнішими, частішими та охоплюють більші території, а європейські ресурси доводиться переміщувати між країнами залежно від ситуації.

За цією системою реагування стоїть щоденна робота екіпажів, які безпосередньо працюють над осередками займання. Для пілота пожежного гелікоптера це польоти на малих висотах, складний рельєф, висока температура, дим і мінливий вітер - умови, у яких точність та швидкість виконання завдання мають критичне значення.

Робота на межі можливостей

Директор авіакомпанії H3Operations Владислав Кліпаченко зазначив, що реальний досвід екіпажів підтверджує, що боротися з лісовими пожежами стає складніше.

"Ми оцінюємо ситуацію не лише за цифрами статистики, а й спираючись на реальний досвід наших екіпажів, який доводить краще за будь-яку статистику - лісові пожежі стають глобальною загрозою, а боротися з ними дедалі складніше - проблема лісових пожеж перетворюється на масштабніший виклик як для Європи, так і для всього світу. Аномальна спека, тривалі посухи та шквалистий вітер створюють умови, за яких вогонь поширюється миттєво. Для нас це означає роботу на межі можливостей і постійне виконання завдань в екстремальних обставинах", - розповів директор H3Operations.

За його словами, саме авіація дозволяє швидко дістатися до осередків, куди наземна техніка не завжди може потрапити. Водночас він наголосив, що вона не замінює роботу рятувальників на землі, а доповнює її, даючи можливість оперативно працювати з повітря.

"Саме тому країни Європи нарощують використання пожежних літаків і вертольотів. Очевидно, що дефіцит спеціальної авіатехніки та досвідчених кадрів незабаром стане одним із найгостріших питань для європейського регіону та переконаний, що потреба в достатній кількості спецтехніки та кваліфікованих пілотах лише зростатиме. Попри те, що авіація не замінює роботу рятувальників на землі, вона має вирішальну перевагу - швидкість. Вона дозволяє гасити пожежі там, куди наземна техніка фізично не може дістатися – тобто це максимальна швидкість реагування та доступ до найбільш ізольованих чи небезпечних осередків займання", - пояснив Владислав Кліпаченко.

Міжнародні протипожежні операції

Для H3Operations робота на міжнародних протипожежних операціях розпочалася ще у 2021 році - одразу після отримання сертифіката експлуатанта. Тоді перший вертоліт компанії вилетів із Запоріжжя, де до повномасштабної війни розташовувалася її база, щоб допомогти Туреччині боротися з пожежами. У 2022 році компанія продовжила цей досвід уже в Греції, куди на чотири місяці відправила три повітряні судна.

"Цьогоріч у Греції працює лише один наш вертоліт, але це ознака розвитку, а не спаду. Просто географія польотів стала значно ширшою: решта флоту H3Operations зараз задіяна на африканському континенті у важливих місіях Організації Об’єднаних Націй. Пройти шлях від першого закордонного рейсу до масштабних операцій у різних куточках планети всього за п'ять років – це потужна еволюція для молодої компанії", - наголосив Владислав Кліпаченко.

Вертоліт авіакомпанії H3Operations під час гасіння пожежі. Фото: H3Operations

За його словами, у Греції цього року компанія задіяла один вертоліт і два підготовлені екіпажі.

"Така кількість людей на одну машину – це базове правило безпеки та чіткої організації. Оскільки протипожежний сезон буває вкрай виснажливим, ротація дозволяє пілотам відпочивати, не порушувати норми робочого часу і тримати борт у постійній готовності. Для нас головне - вчасно злетіти за викликом, ефективно загасити вогонь і безпечно повернути людей та техніку на базу", - наголосив директор компанії.

Боротися з лісовими пожежами з повітря – це вища ліга авіації

H3Operations використовує для протипожежних операцій вертольоти Мі-8/17. За словами Владислава Кліпаченка, їхня перевага полягає у маневреності та здатності працювати у складних умовах.

"Наш досвід роботи з вертольотами Мі-8/17 підтверджує їхню виняткову надійність, загартовану роками у найважчих умовах. У протипожежних місіях здатність підняти на зовнішній підвісці до чотирьох тонн води - це лише частина успіху. Не менш важливими є висока маневреність, витривалість техніки в умовах складного рельєфу та стійкість до екстремальних температур", - зазначив він.

Водночас директор H3Operations наголосив, що в авіації немає універсального поняття "найкращий вертоліт", оскільки вибір техніки залежить від специфіки завдання.

"Проте Мі-8/17 однозначно є одним із найефективніших інструментів у своєму класі для гасіння лісових пожеж. Зрештою, головний фактор успіху – це люди. Жодна техніка не спрацює сама по собі. Перемога над стихією – це завжди результат поєднання технічних можливостей борту та найвищого професіоналізму його екіпажу", - підкреслив Владислав Кліпаченко.

Вертоліт H3Operations працює на пожежі. Фото: H3Operations

Робота пілота під час пожежі потребує спеціальної підготовки. Йдеться про польоти на надмалих висотах, роботу в горах, за високих температур, у щільному диму та за непередбачуваного вітру. Крім того, в одному повітряному просторі можуть одночасно працювати кілька бортів, тоді як на землі діють пожежні підрозділи.

"Боротися з лісовими пожежами з повітря – це вища ліга авіації. Уявіть хаос, де в одному просторі координуються кілька бортів і наземні пожежні бригади, а вогонь щохвилини змінює тактику. У цьому вирі пілот повинен філігранно скинути воду в ціль. Через це екіпажі H3Operations вдосконалюють майстерність щодня - від тренажерів до реальних польотів. Оскільки підготовка таких спеціалістів триває роками, а на ринку авіації панує кадровий дефіцит, ми точно знаємо: вертольоти можна купити, а от людей – ні. Наша команда – наш найцінніший актив", - наголосив директор H3Operations.

Від першого міжнародного рейсу до роботи в різних країнах

Паралельно з міжнародною роботою змінювалася і сама H3Operations. Пʼять років тому, коли авіакомпанія отримала сертифікат експлуатанта, в її команді було 25 людей.

"H3Operations зараз - це потужна спільнота висококласних авіаційних професіоналів: пілотів, інженерів, адміністративного та технічного персоналу. Я щиро вдячний долі за можливість працювати пліч-о-пліч із ними. Купити техніку чи побудувати інфраструктуру - питання фінансів та часу. А от на створення сильної, відданої справі команди йдуть роки", - наголосив директор компанії.

Розвиток компанії відбувався на тлі повномасштабної війни. До вторгнення росії її базою було Запоріжжя, але військові дії змусили повністю переформатувати бізнес-модель, адаптуватися та вчитися працювати в абсолютно нових реаліях.

"За п’ять років наша команда перетворилась на міжнародного авіаційного оператора, який виконує надскладні місії по всьому світу. Проте ключовим для мене залишається те, що де б не літали наші гелікоптери - в Африці чи Європі - H3Operations завжди є і буде українською компанією. Кожен наш успішний закордонний контракт - це прямий результат професіоналізму та відданої праці української команди", - розповів Владислав Кліпаченко.

Сьогодні H3Operations поєднує роботу в Європі з міжнародними операціями в інших регіонах. Окрім пожежних місій, компанія працює у сферах, пов'язаних із медичною евакуацією, пошуково-рятувальними операціями, перевезенням пасажирів і вантажів, а також виконанням польотів із використанням систем нічного бачення. Серед іншого, H3Operations підтримує гуманітарні, миротворчі та спеціальні місії ООН та інших міжнародних інституцій у віддалених регіонах світу.

Пожежний сезон у Греції для українських екіпажів є лише одним із прикладів того, як авіаційні оператори можуть долучатися до міжнародної системи реагування на природні катастрофи. Для Європи, яка готується збільшувати власні пожежні авіаційні спроможності, поряд із технікою залишатиметься потреба у людях, здатних безпечно та ефективно нею керувати.