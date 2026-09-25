У Києві прощаються з Миколою Карпюком: колишній політв’язень кремля загинув на Запорізькому напрямку

$44.970.1251.120.06
ukenru
Ексклюзив
14:44 • 934 перегляди
Після затяжної паузи суд продовжив розгляд справи про медичну недбалість лікарів Odrex
14:29 • 3076 перегляди
У Києві прощаються з Миколою Карпюком: колишній політв’язень кремля загинув на Запорізькому напрямкуPhoto
13:50 • 7816 перегляди
Паливний запас без ризику - як правильно, де та у чому зберігати бензин і дизель
13:17 • 7246 перегляди
"Погана новина для росії" - ЄС погодив виділення Україні €6,6 млрд на військову підтримку
12:34 • 9386 перегляди
Прогнозуватиме дії противника - що відомо про ШІ-платформу SPECTR, яку тестують українські бойові підрозділи
12:16 • 12716 перегляди
Ворог атакував безпілотником офісну будівлю в Києві: на парковці виявили трьох загиблих, ще 7 людей постраждалиPhotoVideo
11:12 • 13910 перегляди
Україна вдарила по НПЗ у Пермі та Новошахтинську, «Завод Іскра» і російських радіолокаційних станціях - ЗеленськийPhotoVideo
25 вересня, 08:48 • 15531 перегляди
Україна отримає ліцензію на виробництво ракет для систем Patriot, Трамп підтвердив своє рішення - Зеленський
25 вересня, 08:46 • 19597 перегляди
Доля 56 українців через місяць після повені в Непалі досі невідома - що кажуть у МЗС
25 вересня, 08:03 • 20690 перегляди
"Абсолютно звірячий і хворий удар" - Зеленський після атаки рф у Києві попередив про ризики з боку росії до зимиPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+16°
1.7м/с
51%
753мм
Популярнi новини
Київ та область продовжує атакувати росія - вранці дрон влучив у багатоповерхівку на ПечерськуPhotoVideo25 вересня, 05:35 • 30767 перегляди
Трамп і Сі Цзіньпін обговорили війну рф проти України25 вересня, 05:52 • 24334 перегляди
Російський удар по Києву забрав життя дитини, більшає пораненихPhotoVideo25 вересня, 06:17 • 9942 перегляди
Одещина зазнала серії масованих ударів рф - зачепило поштовий термінал, Румунія піднімала F-16PhotoVideo25 вересня, 06:52 • 13944 перегляди
Глави SpaceX, Apple, Nvidia та ШІ-гігантів приєдналися до вечері Трампа і СіPhotoVideo25 вересня, 07:16 • 24183 перегляди
Публікації
У Києві прощаються з Миколою Карпюком: колишній політв’язень кремля загинув на Запорізькому напрямкуPhoto14:29 • 3086 перегляди
Паливний запас без ризику - як правильно, де та у чому зберігати бензин і дизель 13:50 • 7824 перегляди
Прогнозуватиме дії противника - що відомо про ШІ-платформу SPECTR, яку тестують українські бойові підрозділи12:34 • 9392 перегляди
Мінфін підтвердив, що опрацьовує питання оподаткування авіалізингу
Ексклюзив
24 вересня, 12:41 • 59676 перегляди
рф хоче провести операцію, аналогічну українській “Павутині”, проти трьох країн Європи - ЗМІ24 вересня, 12:30 • 55042 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Дональд Трамп
Сем Альтман
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Литва
Польща
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт випустила Encore до свого хітового альбому ShowgirlVideo14:09 • 1234 перегляди
Кейт Мосс повторила свій культовий образ із Glastonbury через 21 рікPhoto12:40 • 7330 перегляди
Глави SpaceX, Apple, Nvidia та ШІ-гігантів приєдналися до вечері Трампа і СіPhotoVideo25 вересня, 07:16 • 24192 перегляди
Усик кардинально змінив імідж перед річницею весілляVideo24 вересня, 20:00 • 28346 перегляди
Мені потрібно було мати півзахисника, який добре розвинений фізично - Мальдера про виклик дебютанта Варфоломєєва24 вересня, 17:41 • 28096 перегляди
Актуальне
Техніка
MIM-104 Patriot
Свіфт
Опалення
Фільм

У Києві прощаються з Миколою Карпюком: колишній політв’язень кремля загинув на Запорізькому напрямку

Київ • УНН

 • 3082 перегляди

Микола Карпюк загинув 19 вересня на Запорізькому напрямку під час бойового завдання. 25 вересня з ним попрощалися у Києві.

У Києві прощаються з Миколою Карпюком: колишній політв’язень кремля загинув на Запорізькому напрямку
Фото: Андрій Ходьков - фотограф УНН

У Києві 25 вересня попрощалися із військовослужбовцем, співзасновником УНА-УНСО, одним із лідерів "Правого сектору" та колишнім політв’язнем кремля Миколою Карпюком. Захисник, який провів понад п’ять років у російському ув’язненні, загинув під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку, передає УНН

Деталі

Чин поховання та заупокійна служба відбулися у Михайлівському Золотоверхому соборі. Віддати останню шану Миколі Карпюку прийшли його рідні, друзі, побратими та представники громадськості. Після цього траурна процесія вирушила на Майдан Незалежності, де запланували  загальноміське прощання із активістом та захисником.  

Прощання із Миколою Карпюком - одним із лідерів “Правого сектору”. Фото: Андрій Ходьков - фотограф УНН.

Відомо, що Миколу Карпюка поховають на Байковому кладовищі. Про це раніше у соцмережах розповіла вдова Олена Карпюк. 

Як загинув Микола Карп’юк

Микола Карпюк загинув 19 вересня 2026 року у віці 62 років. Відомо, що він виконував бойове завдання на Запорізькому напрямку та потрапив під ворожий обстріл. Отримані травми виявилися несумісними з життям. 

Публічно про загибель Карпюка 20 вересня повідомили, зокрема, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун, політик Артур Палатний та громадський діяч Юрій Гончаренко. Ягун згадував його як принципову людину, яка залишалася відданою Україні попри пережиті випробування. Гончаренко розповів, що менш ніж за місяць до загибелі спілкувався з Карпюком про історію створення УНСО. Вони мали плани на спільну роботу восени.

Микола Карпюк долучився до лав захисників України із самого початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році. 

Від громадської діяльності до російського ув’язнення: що відомо про життя загиблого

Микола Карпюк народився 21 травня 1964 року в селі Великий Житин на Рівненщині. Після школи працював токарем на рівненському заводі "Газотрон", проходив строкову військову службу. Згодом працював на підприємствах Рівного та журналістом газети "Наша справа". Очолював рівненський осередок Української національної асамблеї, був одним із керівників і співзасновників УНА-УНСО. У 1998 та 2002 роках балотувався до Верховної Ради за списками цієї політичної сили.

У 2000 – 2001 роках брав участь в акції "Україна без Кучми". У справі щодо подій 9 березня 2001 року його засудили до чотирьох із половиною років ув’язнення. У 2015 році Європейський суд з прав людини постановив виплатити Карп’юку три тисячі євро компенсації через порушення його прав під час розгляду справи.

Карпюк також брав участь у Революції гідності та був одним із лідерів "Правого сектору".

У березні 2014 року Миколу Карпюка затримали при в’їзді до росії. У 2016 році російський суд засудив його до 22,5 року ув’язнення за обвинуваченнями, пов’язаними з першою чеченською війною. Сам Карпюк заперечував свою участь у бойових діях у Чечні. Правозахисна організація "Меморіал" визнала його та іншого фігуранта справи, українця Станіслава Клиха, політичними в’язнями.

У вересні 2019 року Карпюк повернувся в Україну під час обміну. 

Олександра Василенко

Війна в УкраїніПублікації
російська пропаганда
Війна в Україні
Майдан Незалежності
Запорізька область
Служба безпеки України
Рівне
Київ