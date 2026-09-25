У Києві прощаються з Миколою Карпюком: колишній політв’язень кремля загинув на Запорізькому напрямку

Фото: Андрій Ходьков - фотограф УНН

У Києві 25 вересня попрощалися із військовослужбовцем, співзасновником УНА-УНСО, одним із лідерів "Правого сектору" та колишнім політв’язнем кремля Миколою Карпюком. Захисник, який провів понад п’ять років у російському ув’язненні, загинув під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку, передає УНН.

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Чин поховання та заупокійна служба відбулися у Михайлівському Золотоверхому соборі. Віддати останню шану Миколі Карпюку прийшли його рідні, друзі, побратими та представники громадськості. Після цього траурна процесія вирушила на Майдан Незалежності, де запланували загальноміське прощання із активістом та захисником.

Прощання із Миколою Карпюком - одним із лідерів “Правого сектору”. Фото: Андрій Ходьков - фотограф УНН.

Відомо, що Миколу Карпюка поховають на Байковому кладовищі. Про це раніше у соцмережах розповіла вдова Олена Карпюк.

Як загинув Микола Карп’юк

Микола Карпюк загинув 19 вересня 2026 року у віці 62 років. Відомо, що він виконував бойове завдання на Запорізькому напрямку та потрапив під ворожий обстріл. Отримані травми виявилися несумісними з життям.

Публічно про загибель Карпюка 20 вересня повідомили, зокрема, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун, політик Артур Палатний та громадський діяч Юрій Гончаренко. Ягун згадував його як принципову людину, яка залишалася відданою Україні попри пережиті випробування. Гончаренко розповів, що менш ніж за місяць до загибелі спілкувався з Карпюком про історію створення УНСО. Вони мали плани на спільну роботу восени.

Микола Карпюк долучився до лав захисників України із самого початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році.

Від громадської діяльності до російського ув’язнення: що відомо про життя загиблого

Микола Карпюк народився 21 травня 1964 року в селі Великий Житин на Рівненщині. Після школи працював токарем на рівненському заводі "Газотрон", проходив строкову військову службу. Згодом працював на підприємствах Рівного та журналістом газети "Наша справа". Очолював рівненський осередок Української національної асамблеї, був одним із керівників і співзасновників УНА-УНСО. У 1998 та 2002 роках балотувався до Верховної Ради за списками цієї політичної сили.

У 2000 – 2001 роках брав участь в акції "Україна без Кучми". У справі щодо подій 9 березня 2001 року його засудили до чотирьох із половиною років ув’язнення. У 2015 році Європейський суд з прав людини постановив виплатити Карп’юку три тисячі євро компенсації через порушення його прав під час розгляду справи.

Карпюк також брав участь у Революції гідності та був одним із лідерів "Правого сектору".

У березні 2014 року Миколу Карпюка затримали при в’їзді до росії. У 2016 році російський суд засудив його до 22,5 року ув’язнення за обвинуваченнями, пов’язаними з першою чеченською війною. Сам Карпюк заперечував свою участь у бойових діях у Чечні. Правозахисна організація "Меморіал" визнала його та іншого фігуранта справи, українця Станіслава Клиха, політичними в’язнями.

У вересні 2019 року Карпюк повернувся в Україну під час обміну.