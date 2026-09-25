Глави SpaceX, Apple, Nvidia та ШІ-гігантів приєдналися до вечері Трампа і Сі

Керівники провідних компаній у сфері штучного інтелекту та технологій увійшли до списку гостей на державній вечері 24 вересня на честь китайського лідера Сі Цзіньпіна. Про це повідомив Білий дім, пише УНН з посиланням на CNN та Forbes.

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Кілька провідних мільярдерів у сфері технологій та штучного інтелекту були представлені у списку гостей на державній вечері в Білому домі, організованій президентом США Дональдом Трампом для президента Китаю Сі Цзіньпіна, і деякі з них сиділи за головним столом разом з двома лідерами.

Їх було запрошено на додачу до членів кабінету президента США Дональда Трампа, високопосадовців адміністрації та дипломатів, згідно зі списком, наданим Білим домом. Крім того, були запрошені голова Верховного суду США Джон Робертс та судді Емі Коні Барретт і Бретт Кавано разом зі своїми партнерами.

Згідно зі списком Білого дому, було запрошено таких людей, як генеральний директор Nvidia Дженсен Хуан, генеральний директор OpenAI Сем Альтман та президент і співзасновник OpenAI Грег Брокман. Також були запрошені лідери у сфері технологій, включаючи генерального директора Google Сундара Пічаї та генерального директора Meta Марка Цукерберга.

Обидва лідери під час своєї зустрічі наголосили на важливості відповідального управління штучним інтелектом, причому технології були ключовим напрямком візиту, заявив раніше глава КНР Сі Цзіньпін.

Згідно зі списком, також були запрошені Джефф Ясс, мільярдер і великий донор-республіканець, який володіє часткою в китайській материнській компанії TikTok, ByteDance, та низка фінансових лідерів.

Трамп і Сі сиділи за головним столом біля подіуму разом зі своїми дружинами, Меланією Трамп і Пен Ліюань.

Ілон Маск, найбагатша людина у світі, також сидів за столом поруч із першою леді, а генеральний директор Nvidia та мільярдер Дженсен Хуан також сидів за столом разом зі своєю дружиною Лорі Хуан.

До них за головним столом приєдналися мільярдери Ліза Су, генеральний директор виробника чіпів та конкурента Nvidia AMD, та Тім Кук, виконавчий голова Apple, який нещодавно пішов з посади генерального директора.

Найсучасніші чіпи штучного інтелекту Nvidia та AMD заборонено експортувати до Китаю, хоча країна залишається ключовим ринком і виробничим центром для Apple Кука та Tesla Маска.

Серед інших технологічних мільярдерів на вечері був генеральний директор OpenAI Сем Альтман, якого бачили за розмовою з генеральним директором Meta Марком Цукербергом.

Також журналісти зафіксували прибуття засновника Amazon та аерокосмічної компанії Blue Origin Джеффа Безоса з дружиною Лорен на державну вечерю.