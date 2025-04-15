Адміністрація Трампа вірить в реалізацію виробництва iPhone в США, попри застереження аналітиків про відсутність необхідної
робочої сили та економічну недоцільність.
США вводять високі мита на товари з В’єтнаму, Індії та Китаю, що збільшить витрати Apple. Компанія може підняти ціни на iPhone,
iPad і Apple Watch або зазнати фінансових втрат.
У 2024 році жоден генеральний директор у США не отримав зарплату в 100 мільйонів доларів. Компенсації керівників зросли, але до
позначки у 100 мільйонів ніхто не дістався.