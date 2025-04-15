Вперше за десятиліття жоден гендиректор у США не отримав $100 млн за рік - WSJ

У 2024 році жоден генеральний директор у США не отримав зарплату в 100 мільйонів доларів. Компенсації керівників зросли, але до позначки у 100 мільйонів ніхто не дістався.