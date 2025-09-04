Відео з новим iPhone 17 з’явилося в мережі за тиждень до його офіційної презентації

$41.370.01
Рада може відновити трансляції засідань вже 4 вересня: що відомо
Всесвітній день сексуального здоров'я: фахівці дали поради для його підтримки
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рф
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України
Зеленський висловив співчуття Португалії через трагічну аварію в Лісабоні
До будь-якого столу: топ смачних і простих рецептів грецького салату
Всесвітній день сексуального здоров'я: фахівці дали поради для його підтримки
Незламна авіація: літак української компанії "XENA" гасить пожежі в Чорногорії та підтримує імідж держави на міжнародній арені
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
3 вересня, 11:49 • 61611 перегляди
В США визнали непридатною до співпраці компанію, якій Державіаслужба України довірила супровід ремонтної документації по вертольотам Ми-8
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюків
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміж
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне
Зіркові прем'єри та вже відомі імена: які стрічки увійшли у програму Лондонського кінофестивалю 2025
Мессі з'явився на зборах збірної Аргентини з ексклюзивною сумкою Hermès за $65 тисяч
Відео з новим iPhone 17 з’явилося в мережі за тиждень до його офіційної презентації

Відео, нібито з фабричного цеху, розкриває дизайн iPhone 17 Pro Max з повнорозмірним островом камери. Автентичність відео не встановлена, але воно демонструє сміливий редизайн.

Відео з новим iPhone 17 з’явилося в мережі за тиждень до його офіційної презентації

Відео, зняте нібито з фабричного цеху, можливо, розкрило найбільший секрет Apple за кілька днів до запуску. На ньому зафільмовано щось схоже на iPhone 17 Pro Max з величезною панеллю камери, яка простягається через усю верхню частину телефону, пише УНН з посиланням на New York Post.

Деталі

10-секундний кліп, опублікований на китайській платформі соціальних мереж Weibo, показує робітника, який піднімає великий срібний телефон з ряду подібних пристроїв, відкриваючи повнорозмірний острів камери та перероблену задню панель, по центру якої знаходиться логотип Apple.

Автентичність відео неможливо встановити, але якщо воно справжнє, воно свідчить про один з найсміливіших редизайнів iPhone від Apple.

Apple не прокоментувала відео. Запрошення на захід "Awe Dropping" у Apple Park, штаб-квартирі компанії в Купертіно, Каліфорнія, було розіслане ще у вівторок.

Саме там очікується дебют нової лінійки iPhone 17.Панель камери пристрою, про яку повідомляється, більше схожа на Pixel, ніж на iPhone, нагадуючи дизайни конкурентів, але, за чутками, вона містить три основні об'єктиви в трикутному кластері, оточеному меншими датчиками. Зображення корпусів та розмови про аксесуари натякають на той самий широкий прямокутник — різкий розрив із давнім кутовим виступом Apple.

Уважні глядачі також помітили велику вставку з тонованого скла на задній панелі, яка обрамляє логотип Apple та покриває значну частину задньої панелі — вигляд, який відповідає нещодавнім макетам обладнання та аксесуарів.

Apple подарувала Трампу статую зі скла та 24-каратного золота, як символ нового партнерства07.08.25, 10:20 • 2930 переглядiв

Щодо кольорів, відео, ймовірно, демонструє срібний та чорний, а третій, бронзовий, відтінок натякається на упаковці поруч. Попередні чутки вказували на нові кольори Pro, включаючи помаранчевий та темно-синій, але остаточна палітра Apple не буде визначена до очікуваного представлення наступного тижня.

Є також несподіваний бонус: надтонкий "iPhone 17 Air", який, за чутками, давно вважається найтоншим телефоном Apple завдовжки приблизно 5,5 мм.

Якщо Apple випустить його, очікуйте зовсім іншого силуету, ніж у моделей Pro, а також складного вибору компромісів між батареєю та камерою.Ходять чутки, що Apple може утримувати більшість цін у США стабільними, з можливим невеликим підвищенням цін на меншу версію Pro в обмін на більший обсяг пам'яті, хоча нічого невідомо, поки генеральний директор Тім Кук не оприлюднить цифри наступного тижня.

Окрім телефонів, сцена готова для нових носимих пристроїв. Можна очікувати на Apple Watch Series 11 — і, можливо, Ultra 3 та оновлену SE — з покращеннями стану системи та батареї.

Часом компанії навмисно використовуватимуть підроблені прототипи та фальшиві деталі на етапах виробництва та тестування високопрофільних продуктів, таких як смартфони, щоб запобігти справжнім витокам та відстежити внутрішні джерела витоку інформації.

Виробники можуть навмисно дозволяти поширюватися манекенам з нефінальними дизайнами, щоб конкуренти та витоки інформації були введені в оману щодо справжньої форми та характеристик продукту.

Доповнення

Apple проведе 9 вересня захід, де презентує нові iPhone, включаючи найтоншу модель, та покращені Apple Watch. Компанія також працює над складним смартфоном, дизайн якого поки невідомий.

Павло Зінченко

