Відео з новим iPhone 17 з’явилося в мережі за тиждень до його офіційної презентації

Відео, зняте нібито з фабричного цеху, можливо, розкрило найбільший секрет Apple за кілька днів до запуску. На ньому зафільмовано щось схоже на iPhone 17 Pro Max з величезною панеллю камери, яка простягається через усю верхню частину телефону, пише УНН з посиланням на New York Post.

Деталі

10-секундний кліп, опублікований на китайській платформі соціальних мереж Weibo, показує робітника, який піднімає великий срібний телефон з ряду подібних пристроїв, відкриваючи повнорозмірний острів камери та перероблену задню панель, по центру якої знаходиться логотип Apple.

Автентичність відео неможливо встановити, але якщо воно справжнє, воно свідчить про один з найсміливіших редизайнів iPhone від Apple.

Apple не прокоментувала відео. Запрошення на захід "Awe Dropping" у Apple Park, штаб-квартирі компанії в Купертіно, Каліфорнія, було розіслане ще у вівторок.

Саме там очікується дебют нової лінійки iPhone 17.Панель камери пристрою, про яку повідомляється, більше схожа на Pixel, ніж на iPhone, нагадуючи дизайни конкурентів, але, за чутками, вона містить три основні об'єктиви в трикутному кластері, оточеному меншими датчиками. Зображення корпусів та розмови про аксесуари натякають на той самий широкий прямокутник — різкий розрив із давнім кутовим виступом Apple.

Уважні глядачі також помітили велику вставку з тонованого скла на задній панелі, яка обрамляє логотип Apple та покриває значну частину задньої панелі — вигляд, який відповідає нещодавнім макетам обладнання та аксесуарів.

Щодо кольорів, відео, ймовірно, демонструє срібний та чорний, а третій, бронзовий, відтінок натякається на упаковці поруч. Попередні чутки вказували на нові кольори Pro, включаючи помаранчевий та темно-синій, але остаточна палітра Apple не буде визначена до очікуваного представлення наступного тижня.

Є також несподіваний бонус: надтонкий "iPhone 17 Air", який, за чутками, давно вважається найтоншим телефоном Apple завдовжки приблизно 5,5 мм.

Якщо Apple випустить його, очікуйте зовсім іншого силуету, ніж у моделей Pro, а також складного вибору компромісів між батареєю та камерою.Ходять чутки, що Apple може утримувати більшість цін у США стабільними, з можливим невеликим підвищенням цін на меншу версію Pro в обмін на більший обсяг пам'яті, хоча нічого невідомо, поки генеральний директор Тім Кук не оприлюднить цифри наступного тижня.

Окрім телефонів, сцена готова для нових носимих пристроїв. Можна очікувати на Apple Watch Series 11 — і, можливо, Ultra 3 та оновлену SE — з покращеннями стану системи та батареї.

Часом компанії навмисно використовуватимуть підроблені прототипи та фальшиві деталі на етапах виробництва та тестування високопрофільних продуктів, таких як смартфони, щоб запобігти справжнім витокам та відстежити внутрішні джерела витоку інформації.

Виробники можуть навмисно дозволяти поширюватися манекенам з нефінальними дизайнами, щоб конкуренти та витоки інформації були введені в оману щодо справжньої форми та характеристик продукту.

Доповнення

Apple проведе 9 вересня захід, де презентує нові iPhone, включаючи найтоншу модель, та покращені Apple Watch. Компанія також працює над складним смартфоном, дизайн якого поки невідомий.