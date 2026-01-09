Зеленський: основна російська тактика – намагатись повністю "вимкнути" міста
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія використовує похолодання для ураження енергетичних об'єктів, намагаючись повністю "вимкнути" міста. Він закликав міську владу готуватися до протидії та подякував рятувальникам за оперативну роботу.
Президент України Володимир Зеленський користуються похолоданням і намагаються уразити якнайбільше наші енергетичні обʼєкти. Основна російська тактика – намагатись повністю "вимкнути" міста. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.
Деталі
"Росіяни користуються погодою – похолоданням – і намагаються уразити якнайбільше наші енергетичні обʼєкти. Видно, як вони поважають Америку та всю дипломатію. (...) Основна російська тактика – намагатись повністю "вимкнути" міста. Важливо, щоб у кожній міській адміністрації розуміли цю мету, мету ворога й готувались до повної протидії, до реальної роботи заради містян. Не тікати треба від проблем, а вирішувати їх, тим більше коли є ресурс для цього – як у Києві. Найбільш забезпечене фінансами місто України – і повинні бути всі необхідні резервні схеми", - сказав Зеленський.
Він також подякував людям, які задіяні в ліквідації наслідків ударів, зазначивши, що за години вони роблять те, що в інших країнах, буває, займає дні та тижні.
"Важливо, що всюди є допомога, всюди є ремонти, максимум зусиль, щоб повернути електрику, опалення людям. Доручив урядовцям інформувати максимально, що і в які терміни буде зроблено", - додав Президент.
Нагадаємо
У столиці рятувальники вже завершили роботи з ліквідації наслідків російського обстрілу міста, що стався у ніч на п’ятницю, 9 січня.