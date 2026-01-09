Зеленський: основна російська тактика – намагатись повністю "вимкнути" міста

Президент України Володимир Зеленський користуються похолоданням і намагаються уразити якнайбільше наші енергетичні обʼєкти. Основна російська тактика – намагатись повністю "вимкнути" міста. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Деталі

"Росіяни користуються погодою – похолоданням – і намагаються уразити якнайбільше наші енергетичні обʼєкти. Видно, як вони поважають Америку та всю дипломатію. (...) Основна російська тактика – намагатись повністю "вимкнути" міста. Важливо, щоб у кожній міській адміністрації розуміли цю мету, мету ворога й готувались до повної протидії, до реальної роботи заради містян. Не тікати треба від проблем, а вирішувати їх, тим більше коли є ресурс для цього – як у Києві. Найбільш забезпечене фінансами місто України – і повинні бути всі необхідні резервні схеми", - сказав Зеленський.

Він також подякував людям, які задіяні в ліквідації наслідків ударів, зазначивши, що за години вони роблять те, що в інших країнах, буває, займає дні та тижні.

"Важливо, що всюди є допомога, всюди є ремонти, максимум зусиль, щоб повернути електрику, опалення людям. Доручив урядовцям інформувати максимально, що і в які терміни буде зроблено", - додав Президент.

Нагадаємо

У столиці рятувальники вже завершили роботи з ліквідації наслідків російського обстрілу міста, що стався у ніч на п’ятницю, 9 січня.