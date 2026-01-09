Зеленский: основная российская тактика – пытаться полностью "выключить" города

Президент Украины Владимир Зеленский пользуется похолоданием и пытается поразить как можно больше наших энергетических объектов. Основная российская тактика – пытаться полностью "выключить" города. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Подробности

"Россияне пользуются погодой – похолоданием – и пытаются поразить как можно больше наши энергетические объекты. Видно, как они уважают Америку и всю дипломатию. (...) Основная российская тактика – пытаться полностью "выключить" города. Важно, чтобы в каждой городской администрации понимали эту цель, цель врага и готовились к полному противодействию, к реальной работе ради горожан. Не убегать надо от проблем, а решать их, тем более когда есть ресурс для этого – как в Киеве. Самый обеспеченный финансами город Украины – и должны быть все необходимые резервные схемы", - сказал Зеленский.

Он также поблагодарил людей, задействованных в ликвидации последствий ударов, отметив, что за часы они делают то, что в других странах, бывает, занимает дни и недели.

"Важно, что везде есть помощь, везде есть ремонты, максимум усилий, чтобы вернуть электричество, отопление людям. Поручил чиновникам информировать максимально, что и в какие сроки будет сделано", - добавил Президент.

Напомним

В столице спасатели уже завершили работы по ликвидации последствий российского обстрела города, произошедшего в ночь на пятницу, 9 января.