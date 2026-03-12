Овощи на подоконнике - что можно вырастить и когда стоит сажать

$43.980.1150.930.10
ukenru
Эксклюзив
11:13 • 2 просмотра
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
Эксклюзив
09:02 • 7660 просмотра
СБУ поразила один из крупнейших нефтяных узлов на юге рф - НПС "тихорецк"Video
Эксклюзив
07:14 • 20215 просмотра
Украинцы отменяют запланированные поездки - куда еще можно поехать в отпуск
Эксклюзив
11 марта, 19:47 • 31740 просмотра
Угрозы нефтью по $200 за баррель - к каким ценам на топливо готовиться украинцам
11 марта, 15:03 • 49063 просмотра
Инфляция ускорилась до 7,6% - как подорожали продукты и топливоPhoto
11 марта, 14:45 • 49725 просмотра
Нафтогаз: рф второй день атакует нефтяную инфраструктуру на юге, причина очевидна - блокирование поставок нероссийской нефти в Европу
Эксклюзив
11 марта, 13:06 • 40404 просмотра
Истории бывших пациентов клиники Odrex, которые больше всего поразили активистов StopOdrex
Эксклюзив
11 марта, 12:47 • 43924 просмотра
НАПК проверит образ жизни заместителя главы таможни Суворова в случае соответствующего обращения
11 марта, 09:10 • 37167 просмотра
Убийство Андрея Парубия - дело передано в суд, задержанному грозит пожизненное заключениеPhotoVideo
11 марта, 08:06 • 39809 просмотра
НБУ обеспечил банки миллионами валюты после захвата инкассаторов в Венгрии - говорит, запас наличными "достаточный"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+15°
3м/с
34%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
российское правительство планирует сократить бюджетные расходы на 10% из-за падения доходов от экспорта энергоносителей12 марта, 03:45 • 8442 просмотра
В Техасе казнили мужчину за жестокое убийство девушки и ребенка в 2013 году12 марта, 04:05 • 10199 просмотра
КСИР совместно с "Хезболлой" начал сороковую волну массированных атак на Израиль и американские базы12 марта, 04:29 • 11019 просмотра
Шесть судов атакованы в Персидском и Ормузском проливах, погиб моряк05:41 • 27732 просмотра
Харьков и область подверглись ночной атаке рф дронами, враг повторно ударил по спасателямPhoto07:59 • 13548 просмотра
публикации
Овощи на подоконнике - что можно вырастить и когда стоит сажать09:55 • 7796 просмотра
Куда поехать на выходные: топ-10 интересных локаций Житомирщины для короткого путешествияPhoto11 марта, 16:24 • 38667 просмотра
Конфликт на Ближнем Востоке может создать профицит зерна в Украине - эксперт11 марта, 13:32 • 43328 просмотра
В Европе стремительно растут цены на топливо, в Украине подорожание пока сдержаннее11 марта, 13:14 • 46961 просмотра
НАБУ и САП хотят больше полномочий и меньше контроля, несмотря на очевидные риски и увеличение расходов11 марта, 09:01 • 78244 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Оксен Лисовой
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Белый дом
Ирак
Реклама
УНН Lite
Легендарная мама Майкла Джексона впервые за долгое время показалась публике11 марта, 23:05 • 33412 просмотра
День рождения Чака Норриса: топ фильмов звезды культовых боевиковVideo11 марта, 17:32 • 22733 просмотра
Виталий Козловский временно остановил концерты из-за болезни: что случилось с артистом11 марта, 15:51 • 22265 просмотра
Микки Рурка выселили из арендованного дома в Лос-Анджелесе после решения суда11 марта, 14:04 • 24288 просмотра
"После этого интервью я перестал ее уважать": Иво Бобул резко ответил на скандальные заявления Сандулесы11 марта, 11:55 • 36362 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
9К720 Искандер
BFM TV

Овощи на подоконнике - что можно вырастить и когда стоит сажать

Киев • УНН

 • 7786 просмотра

Для домашнего огорода важно выбирать специальные сорта и глубокие горшки с дренажем. Овощи нуждаются в регулярном поливе и правильном объеме почвы.

Овощи на подоконнике - что можно вырастить и когда стоит сажать

Свой мини-огород на подоконнике выглядит не только очень эстетично, но и практично. Ведь урожай - экологический и всегда под рукой. Сейчас выращивают не только зелень, но и овощи и даже клубнику. Как подобрать правильные сорта для хорошего урожая дома - расскажет УНН.

Детали

На самом деле выращивание овощей на подоконнике очень популярно, поэтому есть специальные сорта, которые чувствуют себя комфортно в горшках. Однако для хорошего урожая нужно придерживаться определенных правил.

Горшок - ограничивает пространство для роста растения, поэтому важно правильно подбирать сорта, которые выживут в таких условиях, а главное - дадут плоды. Ведь некоторые растения даже не прорастут, если не будут получать достаточного количества питательных веществ.

Существуют специальные сорта для выращивания на подоконнике, в частности:

  • Баклажаны (сорта Пот Блэк, Пинстрайп, Пинг-понг F1, Голден Эгс 0,1 г, Китайский фонарик);
    • Перец - обычно на подоконнике выращивают острый перец, но вполне реально вырастить сладкие сорта (острый Фейерверк, сладкий Поупила, Остров Сокровищ, Подарок Молдовы, Карлик);
      • Томаты - обычно выбирают черри - Балконный красный, Дюймовочка, Спенсер;
        • Лук  - Шнитт, Апрельский, Парад;
          • Редис - Чемпион, 18 дней, Ранний красный;
            • Зелень - базилик, руккола, укроп, мята;
              • Салат - Балконная смесь, кресс-салат Афродита.

                Чем полезны сезонные овощи и на какие из них обратить внимание: Минздрав дает советы06.10.24, 03:43 • 18248 просмотров

                Первый шаг - выбор грунта. Обычно покупают готовую почвосмесь для выращивания на подоконнике. Она является универсальной для рассады и хорошо подходит всем культурам.

                Важную роль играет емкость, важно, чтобы растение чувствовало себя комфортно. По какому принципу выбрать горшок или контейнер:

                Емкость должна быть достаточно глубокой. Для определения правильного размера - нужно ориентироваться на высоту взрослого растения, горшок должен покрывать ее половину. Также емкость должна быть широкой и просторной.

                Обязательно должны быть дренажные отверстия, они помогают избежать застоя воды и загнивания корней. Стоит подставить поддоны - туда будет стекать лишняя влага. 

                Зелень не требует особых условий, поэтому ее можно сажать прямо в горшок. Для лучшего прорастания овощей используют кассеты или торфяные таблетки, керамические или пластиковые емкости, в том числе и горшки. Но со временем и ростом овощи требуют больше пространства, поэтому их нужно пересаживать в большие емкости.

                Огурцы

                Огурцы требуют много пространства, поэтому стоит сразу сажать их в контейнеры объемом 5-6 литров, семена нужно заложить на глубину 1-2 сантиметра, после чего накрыть пленкой или стеклом для парникового эффекта. Регулярное опрыскивание поможет поддерживать влагу. После первых всходов - прищипните верхушку, это будет стимулировать ветвление.

                Томаты

                Для домашних условий лучший выбор сорта - томаты черри или карликовые сорта. Для помидоров нужно запастись горшком объемом 4-5 л. Томатам требуется регулярное тепло и полив.

                Перец

                Выращивание перца зависит от сорта, например сладкому перцу нужен больший контейнер, чем острому. Лучше всего высевать перец под пленку до прорастания. Также не забывайте о регулярном поливе теплой, отстоянной водой. Острый перец созревает быстрее за 3 месяца, болгарский - 5 месяцев. Важно сладкий и острый перец выращивать на разных подоконниках, чтобы предотвратить переопыление.

                Баклажаны Комнатные

                Первый урожай можно будет собирать через 2-3 месяца. Баклажаны очень капризны, им нужно 23-25 градусов тепла и горшок объемом от 3-х литров. В пасмурные дни требуют дополнительного освещения, полив только отстоянной водой. Обычно первый урожай получается через 2-3 месяца.

                Фасоль

                Для фасоли, как и всем бобовым, нужна миска или широкий горшок. Лучший вариант - кустовые сорта спаржевой фасоли. Она требует регулярного полива, рыхления почвы и подкормки.

                Овощи в Украине подорожают еще на 10-12% - аграрии объяснили причину11.03.26, 17:22 • 2874 просмотра

                Александра Месенко

                ОбществоЛайфхакипубликации