Овощи на подоконнике - что можно вырастить и когда стоит сажать

Свой мини-огород на подоконнике выглядит не только очень эстетично, но и практично. Ведь урожай - экологический и всегда под рукой. Сейчас выращивают не только зелень, но и овощи и даже клубнику. Как подобрать правильные сорта для хорошего урожая дома - расскажет УНН.

На самом деле выращивание овощей на подоконнике очень популярно, поэтому есть специальные сорта, которые чувствуют себя комфортно в горшках. Однако для хорошего урожая нужно придерживаться определенных правил.

Горшок - ограничивает пространство для роста растения, поэтому важно правильно подбирать сорта, которые выживут в таких условиях, а главное - дадут плоды. Ведь некоторые растения даже не прорастут, если не будут получать достаточного количества питательных веществ.

Существуют специальные сорта для выращивания на подоконнике, в частности:

Баклажаны (сорта Пот Блэк, Пинстрайп, Пинг-понг F1, Голден Эгс 0,1 г, Китайский фонарик);

Перец - обычно на подоконнике выращивают острый перец, но вполне реально вырастить сладкие сорта (острый Фейерверк, сладкий Поупила, Остров Сокровищ, Подарок Молдовы, Карлик);

Томаты - обычно выбирают черри - Балконный красный, Дюймовочка, Спенсер;

Лук - Шнитт, Апрельский, Парад;

Редис - Чемпион, 18 дней, Ранний красный;

Зелень - базилик, руккола, укроп, мята;

Салат - Балконная смесь, кресс-салат Афродита.

Первый шаг - выбор грунта. Обычно покупают готовую почвосмесь для выращивания на подоконнике. Она является универсальной для рассады и хорошо подходит всем культурам.

Важную роль играет емкость, важно, чтобы растение чувствовало себя комфортно. По какому принципу выбрать горшок или контейнер:

Емкость должна быть достаточно глубокой. Для определения правильного размера - нужно ориентироваться на высоту взрослого растения, горшок должен покрывать ее половину. Также емкость должна быть широкой и просторной.

Обязательно должны быть дренажные отверстия, они помогают избежать застоя воды и загнивания корней. Стоит подставить поддоны - туда будет стекать лишняя влага.

Зелень не требует особых условий, поэтому ее можно сажать прямо в горшок. Для лучшего прорастания овощей используют кассеты или торфяные таблетки, керамические или пластиковые емкости, в том числе и горшки. Но со временем и ростом овощи требуют больше пространства, поэтому их нужно пересаживать в большие емкости.

Огурцы

Огурцы требуют много пространства, поэтому стоит сразу сажать их в контейнеры объемом 5-6 литров, семена нужно заложить на глубину 1-2 сантиметра, после чего накрыть пленкой или стеклом для парникового эффекта. Регулярное опрыскивание поможет поддерживать влагу. После первых всходов - прищипните верхушку, это будет стимулировать ветвление.

Томаты

Для домашних условий лучший выбор сорта - томаты черри или карликовые сорта. Для помидоров нужно запастись горшком объемом 4-5 л. Томатам требуется регулярное тепло и полив.

Перец

Выращивание перца зависит от сорта, например сладкому перцу нужен больший контейнер, чем острому. Лучше всего высевать перец под пленку до прорастания. Также не забывайте о регулярном поливе теплой, отстоянной водой. Острый перец созревает быстрее за 3 месяца, болгарский - 5 месяцев. Важно сладкий и острый перец выращивать на разных подоконниках, чтобы предотвратить переопыление.

Баклажаны Комнатные

Первый урожай можно будет собирать через 2-3 месяца. Баклажаны очень капризны, им нужно 23-25 градусов тепла и горшок объемом от 3-х литров. В пасмурные дни требуют дополнительного освещения, полив только отстоянной водой. Обычно первый урожай получается через 2-3 месяца.

Фасоль

Для фасоли, как и всем бобовым, нужна миска или широкий горшок. Лучший вариант - кустовые сорта спаржевой фасоли. Она требует регулярного полива, рыхления почвы и подкормки.

