Чем полезны сезонные овощи и на какие из них обратить внимание: Минздрав дает советы
Киев • УНН
Минздрав Украины информирует о полезных свойствах сезонных овощей, в частности свеклы. Она содержит важные витамины, микроэлементы и другие компоненты, которые поддерживают здоровье сердечно-сосудистой, пищеварительной и других систем организма.
Сезонные овощи - важный компонент сбалансированного питания. Продукты, созревающие в свой естественный период, содержат максимальное количество питательных веществ и витаминов, необходимых для поддержания здоровья организма. Такие овощи часто являются более свежими и менее обработанными, поскольку не требуют длительного хранения или транспортировки. Об этом сообщает Минздрав Украины пишет УНН.
Поговорим о свекле. Она не только добавляет ярких цветов нашим блюдам, но и содержит полезные вещества, которые имеют многочисленные преимущества для здоровья - от поддержки сердечно-сосудистой системы до улучшения пищеварения,
Так что же такого полезного содержит свекла?
Витамины:
- Витамин С (аскорбиновая кислота) - укрепляет иммунную систему, поддерживает здоровье слизистых оболочек и кожи.
- Витамин В9 (фолиевая кислота) - важен для образования клеток крови, предотвращения анемии, а также обязателен для нормального развития нервной системы плода во время беременности.
- Витамин В6 (пиридоксин) - необходим для образования клеток крови, оптимального функционирования мозга, поддержания обмена веществ и тому подобное.
- Витамин А в форме бета-каротина, который поддерживает здоровье органа зрения, кожи и слизистых оболочек.
Микроэлементы:
- Калий - регулирует водно-солевой баланс, поддерживает здоровье сердца, способствует обеспечению нормального сердечного ритма и артериального давления и помогает нормальной работе мышц.
- Магний - важен для нервной системы, регулирует работу мышц и сердца, участвует в процессах синтеза белков и выработки энергии.
- Железо - способствует образованию гемоглобина, что необходимо для транспортировки кислорода в крови, и помогает предотвратить анемию, связанную с его дефицитом.
- Кальций - необходим для здоровья костей и зубов, участвует в сокращении мышц и передаче нервных импульсов.
- Марганец - важен для образования соединительной ткани, регулирует уровень глюкозы и участвует в метаболизме жиров и углеводов.
- Медь - помогает в усвоении железа, важна для формирования костной ткани и нервных волокон.
Другие полезные компоненты:
- Бетаин - поддерживает работу печени, помогает в регулировании метаболизма и защищает от сердечно-сосудистых заболеваний.
- Антоцианы - антиоксиданты, защищающие клетки от окислительного стресса и повреждения свободными радикалами.
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