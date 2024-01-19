Поддержка школьного питания: Одесская область получила 3,5 млн грн от Всемирной продовольственной программы

Всемирная продовольственная программа ООН перечислила 3,5 млн грн на поддержку школьного питания в Одесской области. Об этом сообщает Одесская ОГА, передает УНН.

"66 школ Одесской области получили 3 575 994 грн на частичное возмещение расходов за питание в школах за период с сентября по декабрь 2023 года. Эти средства поступили в рамках договора о поддержке школьного питания между Одесской областью и Всемирной продовольственной программой ООН, который подписали в ноябре этого года", - говорится в сообщении.

В ОВА уточнили, что по условиям сотрудничества ВПП ООН финансирует 30% ежедневного горячего питания для школьников 1-4 класса для более 7 тысяч детей в области. Средства, полученные в рамках программы, школы направляют на улучшение качества питания или уменьшение стоимости обедов, которую покрывают родители.

"Здоровое и питательное школьное питание - это не только средство обеспечения физического благополучия, но и настоящая инвестиция в будущее. Поддержка программы школьного питания, которую мы предоставляем в Украине, отражает наше стремление создать благоприятные условия для обучения и развития каждого ребенка", - отметил Дэвид Томас, руководитель программы Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Томас.

В Одесской ОГА поблагодарили международных партнеров за помощь.

"Детство. Яркое, красочное, прекрасное и такое хрупкое ... Особенно в нынешней реальности ... Но оно непременно должно быть счастливым. Один из основных компонентов счастья - это, в частности, и здоровье. Мир тоже, но пока за него бьются наши несокрушимые воины, мы, взрослые, от кого это зависит, должны позаботиться о других составляющих. Это не только знания, но и вкусная, сбалансированная, полезная пища, равная энергия, развитие, укрепление организма", - прокомментировал директор Департамента образования и науки Александр Лончак.