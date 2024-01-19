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Підтримка шкільного харчування: Одещина отримала 3,5 млн грн від Всесвітньої продовольчої програми

Підтримка шкільного харчування: Одещина отримала 3,5 млн грн від Всесвітньої продовольчої програми

Київ • УНН

 • 33986 перегляди

Всесвітня продовольча програма ООН виділила 3,5 мільйона гривень на підтримку шкільного харчування для понад 7 000 дітей у 66 школах Одеської області. Кошти спрямовані на підвищення якості харчування та зменшення витрат батьків на шкільні обіди.

Всесвітня продовольча програма ООН перерахувала 3,5 млн грн на підтримку шкільного харчування в Одеській області. Про це повідомляє Одеська ОВА, передає УНН.

"66 шкіл Одеської області отримали 3 575 994 грн на часткове відшкодування витрат за харчування у школах за період з вересня по грудень 2023. Ці кошти надійшли у межах договору про підтримку шкільного харчування між Одеською областю та Всесвітньою продовольчою програмою ООН, який підписали у листопаді цього року", - йдеться у повідомленні.

В ОВА уточнили, що за умовами співпраці ВПП ООН фінансує 30% щоденного гарячого харчування для школярів 1-4 класу для понад 7 тисяч дітей в області. Кошти, отримані в межах програми, школи спрямовують на поліпшення якості харчування або зменшення вартості обідів, яку покривають батьки.

"Здорове та поживне шкільне харчування — це не лише засіб забезпечення фізичного благополуччя, а й справжня інвестиція в майбутнє. Підтримка програми шкільного харчування, яку ми надаємо в Україні, відображає наше прагнення створити сприятливі умови для навчання та розвитку кожної дитини", - зазначив Девід Томас, керівник програми Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Томас.

В Одеській ОВА подякували міжнародним партнерам за допомогу.

"Дитинство. Яскраве, барвисте, прекрасне і таке крихке...Особливо в нинішній реальності... Але воно неодмінно має бути щасливим. Один із основних компонентів щастя – це, зокрема, і здоров’я. Мир також, але поки за нього б’ються наші незламні воїні, ми, дорослі, від кого це залежить, маємо подбати про інші складові. Це не тільки знання, а й смачна, збалансована, корисна їжа, що дорівнює енергія, розвиток, зміцнення організму", - прокоментував директор Департаменту освіти і науки Олександр Лончак.  

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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