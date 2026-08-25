Вигівський Іван Михайлович
Після атаки рф на ТРЦ, де загинули 16 людей, відкрили провадження про службову недбалість. Підозру оголосили директору супермаркету.
МВС пропонує запровадити штрафні бали для водіїв після смертельної ДТП у Києві. На дорогах уже запрацювали 50 нових камер.
У Києві та області внаслідок масованої атаки РФ загинули 14 людей, понад 40 поранені. Рятувальники перевіряють завали й гасять пожежу авіацією.
Після атаки РФ на будівлю поліції в Житомирі тривають рятувальні роботи. Загинули двоє поліцейських, понад 40 людей постраждали.
У Солом’янському районі Києва ДТП забрала життя двох людей, ще четверо постраждали. 23-річного водія затримали.
Під час повторних ударів по Запорізькій області загинув пожежний-рятувальник, ще двоє поранені. В Одеській області ударною хвилею пошкоджено автобус з 12 дітьми, серйозних травм немає.
російський FPV-дрон влучив у рейсовий мікроавтобус на Дніпропетровщині. Поранено сім людей, двоє у важкому стані, серед постраждалих 16-річний хлопець.
Вночі у Києві під час повторного удару рф загинув 22-річний патрульний Єгор Терехін, який допомагав людям. У столиці 9 загиблих, понад 30 поранених, на Київщині масштабна пожежа охопила 20 тис. кв. м логістичного центру, пошкоджено сервісний центр МВС на Полтавщині.
Президент Зеленський ввів до РНБО Сергія Корецького, Михайла Драпатого та Євгенія Хмару. Зі складу виведено Юлію Свириденко, Олександра Сирського та Михайла Федорова.
Голова МВС підписав накази про додаткові винагороди для гвардійців, поліцейських та прикордонників. Виплати враховують складність завдань та результати бойової роботи.
Внаслідок атаки рф на Новопільську громаду Криворіжжя постраждали 9 осіб, серед яких двоє дітей. Кілька людей вважаються зниклими безвісти, триває пошуково-рятувальна операція.
Частина міністрів уряду Свириденко зберегли свої посади і в оновленому Кабміні.
Уряд планує розглянути кадрові питання, зокрема призначення виконувачів обов'язків міністра оборони та закордонних справ. В.о. МЗС пропонується Андрій Сибіга, в.о. Міноборони — Євген Хмара.
Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що Максима Цуцкірідзе призначать постійним головою Нацполіції. Він замінить Івана Вигівського, який очолив МВС.
Верховна Рада призначила новий Кабмін на чолі з Сергієм Корецьким. Деякі міністри зберегли посади, а низку міністерств було розділено.
Прем'єр-міністр Сергій Корецький запропонував призначити нових міністрів, зокрема Шмигаля першим віце-прем'єром. Рада розгляне подання найближчим часом.
Нардеп Железняк повідомив, що президент Зеленський запропонує на посаду міністра оборони Ігоря Клименка, який очолював МВС. Федоров не збереже пост через провал реформи ТЦК.
Нацполіція виявила вербування росією дівчат для вбивств військових, уже є шість випадків. Куратори вербують виконавців через месенджер Telegram.
У трьох областях почалися перевірки поліції через схеми з порноофісами. Топпосадовців відсторонили, вилучено елітні авто та 22 мільйони готівки.
Перші групи патрульних завершили двотижневий інтенсив із вогневої підготовки та такмеду. Навчання проводили досвідчені бійці Азову та Нацгвардії.
Спецпризначенці ліквідували злочинця, який вбив поліцейського на Хмельниччині та атакував лісників. Нападника вбили під час чергового обстрілу поліції.
На вулиці Грінченка 34-річний чоловік з ментальними порушеннями стріляв із револьвера Флобера у власній квартирі. Поліція вилучила зброю, зловмисника госпіталізували до лікарні.
Голова Нацполіції Іван Вигівський повідомив про знайдений аудіозапис подій у Голосіївському районі. Злочинець за 10 хвилин підпалив житло та розстріляв людей у Києві.
Іван Вигівський заявив, що підозрювана працювала в апараті департаменту та була залучена до нарядів через дефіцит кадрів. Суд заарештував її за недбалість.
Поліцейська заявила, що не бачила стрілка і не відкривала вогонь через ризик для цивільних. Вона намагалася викликати швидку дитині з пораненням голови.
Патрульного Михайла Дробницького взяли під варту з можливістю застави. Його звинувачують у недбалості через залишення місця стрілянини з сімома жертвами.
Президент заслухав доповідь Клименка щодо стрілянини в Голосіївському районі. МВС готує звільнення через бездіяльність патрульних під час теракту.
Сварка між сусідами переросла у стрілянину та підпал квартири, заявив очільник Національної поліції України Іван Вигівський.
Євген Жуков подав рапорт на звільнення після теракту у Києві. Очільник Національної поліції України Іван Вигівський зазначив, що Жукову "знайдуть якусь іншу посаду".
Патрульних відсторонили від обов’язків через залишення місця стрілянини 18 квітня. Нацполіція проводить розслідування та вивчає відеозаписи інциденту.