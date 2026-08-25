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Вигівський Іван Михайлович

Міністр внутрішніх справ України
Іван Михайлович Вигівський народився 26 березня 1980 року в Житомирській області. У 2003 році закінчив Національний університет внутрішніх справ України. Понад два десятиліття служить у правоохоронних органах. Кар'єру розпочав слідчим Очаківського міськрайонного відділу МВС на Миколаївщині, де поступово дослужився до посади начальника відділу. Очолював поліцію Полтавської та Миколаївської областей, а з серпня 2021 року – Головне управління Національної поліції у Києві. З липня 2023-го і до призначення міністром очолював Національну поліцію України. 16 липня 2026 року очолив МВС.
2020–2021
Начальник поліції Полтавщини
2021–2023
Начальник ГУНП у місті Києві
2023
Призначений головою Національної поліції України
2026
Призначений міністром внутрішніх справ України
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