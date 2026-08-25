"Не могла дістати табельну зброю і почати стріляти": патрульна Дудіна розповіла, чому не відкрила вогонь по стрілку в Києві

Поліцейська заявила, що не бачила стрілка і не відкривала вогонь через ризик для цивільних. Вона намагалася викликати швидку дитині з пораненням голови.