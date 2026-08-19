У результаті атаки рф на Житомир кількість постраждалих зросла до 40, у МВС назвали імена загиблих поліцейських

У будівлі Головного управління Національної поліції в Житомирській області досі тривають аварійно-рятувальні роботи після атаки рф, кількість постраждалих зросла до 40. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський і додав - "цей удар - продовження російської тактики "полювання" на тих, хто захищає та рятує", передає УНН.

Отримав чергові доповіді з Житомира, де ще тривають аварійно-рятувальні роботи в будівлі Головного управління Національної поліції в Житомирській області Трагічний день не лише для Національної поліції України, а й для всієї системи МВС. Цинічний та свідомий удар. Вдень. Коли в приміщенні були не тільки працівники, а й відвідувачі - цивільні громадяни - повідомив Вигівський.

За його словами, в момент оголошення повітряної тривоги більшість людей встигли спуститись в укриття, але подвійний прямий удар, на жаль, забрав життя двох працівників поліції.

Артем Зубчук. Капітан поліції, старший оперуповноважений Управління стратегічних розслідувань в Житомирській області. Йому було 32 роки.

Юлія Євдокимова, якій було 39 років. Підполковник поліції, помічниця начальника ГУНП в Житомирській області.

Вічна пам’ять загиблим та щирі слова співчуття родинам, колективу. Усі поранені з перших хвилин отримують необхідну медичну допомогу. Станом на зараз постраждали понад 40 людей - додав Вигівський.

За словами міністра, цей удар - продовження російської тактики "полювання" на тих, хто захищає та рятує. Щодня поліцейські та рятувальники, службовий транспорт та приміщення стають цілями - не лише у прифронтових регіонах. Майже завжди саме в ті моменти, коли наші служби допомагають цивільним.

Також сьогодні були доповіді тимчасового виконувача обов'язків Голови Національної поліції України Максима Цуцкірідзе. Алгоритми реагування працівників на повітряні тривоги напрацьовані, але російський терор вимагає регулярного посилення заходів безпеки. Дякую кожному працівнику, хто попри щоденну загрозу залишається в строю. Задля безпеки та заради людей - резюмував Вигівський.

У результаті ворожої атаки на Житомир загинули двоє поліцейських, щонайменше 20 людей отримали поранення