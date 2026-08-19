В результате атаки рф на Житомир число пострадавших возросло до 40, в МВД назвали имена погибших полицейских

В здании Главного управления Национальной полиции в Житомирской области до сих пор продолжаются аварийно-спасательные работы после атаки рф, количество пострадавших возросло до 40. Об этом сообщил министр внутренних дел Иван Выговский и добавил - "этот удар - продолжение российской тактики "охоты" на тех, кто защищает и спасает", передает УНН.

Получил очередные доклады из Житомира, где еще продолжаются аварийно-спасательные работы в здании Главного управления Национальной полиции в Житомирской области Трагический день не только для Национальной полиции Украины, но и для всей системы МВД. Циничный и сознательный удар. Днем. Когда в помещении были не только сотрудники, но и посетители - гражданские лица - сообщил Выговский.

По его словам, в момент объявления воздушной тревоги большинство людей успели спуститься в укрытие, но двойной прямой удар, к сожалению, унес жизни двух сотрудников полиции.

Артем Зубчук. Капитан полиции, старший оперуполномоченный Управления стратегических расследований в Житомирской области. Ему было 32 года.

Юлия Евдокимова, которой было 39 лет. Подполковник полиции, помощница начальника ГУНП в Житомирской области.

Вечная память погибшим и искренние слова соболезнования семьям, коллективу. Все раненые с первых минут получают необходимую медицинскую помощь. По состоянию на данный момент пострадали более 40 человек - добавил Выговский.

По словам министра, этот удар - продолжение российской тактики "охоты" на тех, кто защищает и спасает. Ежедневно полицейские и спасатели, служебный транспорт и помещения становятся целями - не только в прифронтовых регионах. Почти всегда именно в те моменты, когда наши службы помогают гражданским.

Также сегодня были доклады временно исполняющего обязанности Председателя Национальной полиции Украины Максима Цуцкиридзе. Алгоритмы реагирования сотрудников на воздушные тревоги отработаны, но российский террор требует регулярного усиления мер безопасности. Благодарю каждого сотрудника, который несмотря на ежедневную угрозу остается в строю. Ради безопасности и во имя людей - подытожил Выговский.

В результате вражеской атаки на Житомир погибли двое полицейских, по меньшей мере 20 человек получили ранения