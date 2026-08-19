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В результате вражеской атаки на Житомир погибли двое полицейских, по меньшей мере 20 человек получили ранения

Киев • УНН

 • 31657 просмотра

Российские беспилотники "Бандероль" попали в здание полиции Житомира. Погибли двое полицейских, по меньшей мере 20 человек пострадали.

В результате вражеской атаки на Житомир погибли двое полицейских, по меньшей мере 20 человек получили ранения

Житомир подвергся циничной атаке российских войск — враг нанес удары беспилотниками типа "Бандероль". В результате этой атаки погибли двое полицейских. По меньшей мере 20 человек пострадали. Об этом сообщил и. о. главы Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе, передает УНН.

Враг в очередной раз наносит удары не только по зданиям. Он сознательно атакует людей, которые ежедневно работают ради безопасности других. Сегодня под удар попало здание Главного управления Национальной полиции в Житомирской области. В результате обстрела возник пожар кровли и четвертого этажа. Это еще одно проявление истинной сущности российской агрессии — террора, направленного против людей и тех, кто их защищает 

— сообщил Цуцкиридзе.

По его словам, на месте работают полицейские, спасатели и другие экстренные службы. Мы помогаем пострадавшим, обеспечиваем безопасность людей и документируем каждое последствие этой атаки.

Я хочу отдельно обратиться к нашим полицейским. Несмотря на боль и утрату, вы остаетесь на своих местах. Вы продолжаете нести службу, помогать людям и обеспечивать безопасность страны. Сегодня погибли наши коллеги. Для Национальной полиции это невосполнимая утрата. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Всем пострадавшим — сил и скорейшего выздоровления 

— подытожил Цуцкиридзе.

Напомним

Житомир подвергся атаке РФ реактивными дронами, есть попадание в здание областного управления полиции, данные о погибших и пострадавших уточняются.

Антонина Туманова

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