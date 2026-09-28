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Папа Лев призвал к уступкам ради мира на фоне затяжной войны в Украине

Киев • УНН

 • 574 просмотра

Папа Лев призвал участников переговоров быть готовыми к компромиссам ради мира. Он также предостерег Европу от иллюзии, что перевооружение решит проблему.

Папа Лев призвал к уступкам ради мира на фоне затяжной войны в Украине
Фото: REUTERS/Remo Casilli

В понедельник Папа Лев заявил, что участники переговоров, стремящиеся положить конец конфликту в Европе, должны быть готовы поступиться определёнными позициями ради достижения мира, поскольку попытки завершить войну россии против Украины до сих пор не дают результатов, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Первый Папа Римский — гражданин США, выступая перед европейскими лидерами в Меце (родном городе Робера Шумана, одного из отцов-основателей Европейского Союза), отметил: "Война вернулась даже в Европу — это новая бессмысленная бойня, которая ежедневно уносит множество жизней мирных людей".

Изложив своё наиболее чёткое на сегодняшний день видение политического будущего Европы, Лев также одобрительно отозвался об идеях интеграции и мультикультурализма в то время, когда в регионе набирают силу ультраправые движения.

Выступая на французском языке, он призвал европейцев вспомнить об основополагающих ценностях ЕС, в частности о верховенстве права и равенстве всех людей независимо от расы, цвета кожи, социального положения или профессии. Его речь присутствующие встретили бурными аплодисментами, стоя.

Свой четырёхдневный визит Лев начал в пятницу с предостережения о том, что Организация Объединённых Наций и другие многосторонние институты находятся в кризисе, а международный диалог рискует превратиться в "фарс".

Добавим

В понедельник в Меце он сосредоточил внимание на войне в Украине, хотя и не упомянул её непосредственно.

"Нам нужно... проявить смелость на переговорах и быть готовыми поступиться определёнными позициями ради высшего блага — мира", — сказал он, напомнив о аналогичном призыве Папы Бенедикта XV, сделанном в 1917 году на фоне ужасов Первой мировой войны.

Лев также вновь высказался против роста военных расходов в Европе; в прошлом году они увеличились самыми высокими темпами со времени окончания холодной войны под давлением президента США Дональда Трампа и из-за агрессивной политики России.

"Мы также должны остерегаться иллюзии, что перевооружение является решением проблемы", — отметил он.

"Сегодня мы должны спросить себя: действительно ли мы прилагаем творческие усилия для укрепления мира во всём мире или просто пытаемся \"сдержать волну войны\" и лучше подготовиться к войнам, которые, по нашему мнению, ещё впереди". 

Трамп призвал Зеленского и путина договориться о завершении войны 26.09.26, 18:57 • 10901 просмотр

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Reuters
Организация Объединенных Наций
Дональд Трамп
Европейский Союз
Европа
Соединённые Штаты
Украина