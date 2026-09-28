Папа Лев призвал к уступкам ради мира на фоне затяжной войны в Украине

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В понедельник Папа Лев заявил, что участники переговоров, стремящиеся положить конец конфликту в Европе, должны быть готовы поступиться определёнными позициями ради достижения мира, поскольку попытки завершить войну россии против Украины до сих пор не дают результатов, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.

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Первый Папа Римский — гражданин США, выступая перед европейскими лидерами в Меце (родном городе Робера Шумана, одного из отцов-основателей Европейского Союза), отметил: "Война вернулась даже в Европу — это новая бессмысленная бойня, которая ежедневно уносит множество жизней мирных людей".

Изложив своё наиболее чёткое на сегодняшний день видение политического будущего Европы, Лев также одобрительно отозвался об идеях интеграции и мультикультурализма в то время, когда в регионе набирают силу ультраправые движения.

Выступая на французском языке, он призвал европейцев вспомнить об основополагающих ценностях ЕС, в частности о верховенстве права и равенстве всех людей независимо от расы, цвета кожи, социального положения или профессии. Его речь присутствующие встретили бурными аплодисментами, стоя.

Свой четырёхдневный визит Лев начал в пятницу с предостережения о том, что Организация Объединённых Наций и другие многосторонние институты находятся в кризисе, а международный диалог рискует превратиться в "фарс".

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В понедельник в Меце он сосредоточил внимание на войне в Украине, хотя и не упомянул её непосредственно.

"Нам нужно... проявить смелость на переговорах и быть готовыми поступиться определёнными позициями ради высшего блага — мира", — сказал он, напомнив о аналогичном призыве Папы Бенедикта XV, сделанном в 1917 году на фоне ужасов Первой мировой войны.

Лев также вновь высказался против роста военных расходов в Европе; в прошлом году они увеличились самыми высокими темпами со времени окончания холодной войны под давлением президента США Дональда Трампа и из-за агрессивной политики России.

"Мы также должны остерегаться иллюзии, что перевооружение является решением проблемы", — отметил он.

"Сегодня мы должны спросить себя: действительно ли мы прилагаем творческие усилия для укрепления мира во всём мире или просто пытаемся \"сдержать волну войны\" и лучше подготовиться к войнам, которые, по нашему мнению, ещё впереди".

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