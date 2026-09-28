Дрон упал вблизи границы с Польшей — в ГПС рассказали, пострадал ли пункт пропуска «Ягодин»
Киев • УНН
Российский беспилотник попал вблизи украинско-польской границы. Пункт пропуска «Ягодин», предварительно, не пострадал.
Россияне попали дроном вблизи границы с Польшей. Об этом в комментарии для УНН сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
Детали
По словам пресс-секретаря ГПСУ, пункт пропуска не пострадал.
По данным источников, дрон ударил вблизи границы. Сам пункт пропуска Ягодин предварительно не пострадал
Напомним
13 сентября российские БПЛА атаковали район международного пункта пропуска «Ягодин — Дорогуск» на украинско-польской границе. По предварительной информации, попадание произошло по автозаправочной станции неподалеку от украинско-польской границы.