Дрон упал вблизи границы с Польшей — в ГПС рассказали, пострадал ли пункт пропуска «Ягодин»

Россияне попали дроном вблизи границы с Польшей. Об этом в комментарии для УНН сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Детали

По словам пресс-секретаря ГПСУ, пункт пропуска не пострадал.

По данным источников, дрон ударил вблизи границы. Сам пункт пропуска Ягодин предварительно не пострадал – сообщил Демченко.

Напомним

13 сентября российские БПЛА атаковали район международного пункта пропуска «Ягодин — Дорогуск» на украинско-польской границе. По предварительной информации, попадание произошло по автозаправочной станции неподалеку от украинско-польской границы.