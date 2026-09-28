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Дрон упал вблизи границы с Польшей — в ГПС рассказали, пострадал ли пункт пропуска «Ягодин»

Киев • УНН

 • 4568 просмотра

Российский беспилотник попал вблизи украинско-польской границы. Пункт пропуска «Ягодин», предварительно, не пострадал.

Дрон упал вблизи границы с Польшей — в ГПС рассказали, пострадал ли пункт пропуска «Ягодин»

Россияне попали дроном вблизи границы с Польшей. Об этом в комментарии для УНН сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. 

Детали

По словам пресс-секретаря ГПСУ, пункт пропуска не пострадал.

По данным источников, дрон ударил вблизи границы. Сам пункт пропуска Ягодин предварительно не пострадал 

– сообщил Демченко.

Напомним

13 сентября российские БПЛА атаковали район международного пункта пропуска «Ягодин — Дорогуск» на украинско-польской границе. По предварительной информации, попадание произошло по автозаправочной станции неподалеку от украинско-польской границы.  

Алла Киосак

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