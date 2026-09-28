По центру Киева ударил вражеский дрон: в НАН произошёл пожар, по меньшей мере одна погибшая и есть пострадавшие
Киев • УНН
В Шевченковском районе Киева дрон ударил по нежилому зданию. В НАН произошёл пожар. Сообщают о погибшей женщине и пострадавших.
В центре Киева вражеский дрон ударил по нежилому зданию. Произошел пожар в Национальной академии наук. Есть пострадавшие и по меньшей мере один погибший. Об этом 28 сентября сообщили мэр столицы Виталий Кличко, руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко и глава Шевченковской РГА Киева Александр Сазанович в соцсетях, пишет УНН.
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Руководитель ЦПД СНБО Коваленко опубликовал кадр здания Академии наук в Киеве в дыму. На фото видно, как люди вылезают из окон здания НАН.
"Академия наук, центр Киева, какая идиотская война", - прокомментировал удар рф Коваленко.
Глава Шевченковской РГА Киева Александр Сазанович сообщил, что на месте поражения в Шевченковском районе "есть пострадавшие и погибшие".
"На месте работают все экстренные и соответствующие службы. Прошу жителей не приближаться к месту происшествия и не мешать работе служб", - написал Сазанович в Telegram.
"К сожалению, стало известно о погибшей женщине в результате вражеского удара в Шевченковском районе. Выражаем соболезнования родным и близким", - уточнили в КГВА.
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