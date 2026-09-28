Что празднуют 28 сентября в Украине и мире

28 сентября в мире отмечают Всемирный день борьбы с бешенством, Международный день всеобщего доступа к информации, Международный день права знать и Всемирный день новостей, а Чехия празднует День чешской государственности. В церковном календаре по новому стилю чтут преподобного Харитона Исповедника и святого благоверного князя Вячеслава Чешского, а по старому стилю вспоминают святого мученика Никиту Готского, пишет УНН.

Всемирный день борьбы с бешенством (World Rabies Day)

Официальная международная дата ВОЗ и Глобального альянса по контролю бешенства (GARC). Событие установлено в честь годовщины смерти выдающегося французского микробиолога Луи Пастера (28 сентября 1895 года), который создал первую в истории вакцину против этой смертельной вирусной инфекции. День призван повысить осведомлённость о способах профилактики бешенства среди животных и людей, активизировать массовую вакцинацию домашних и диких животных и реализовать глобальную стратегию ВОЗ по сведению к нулю смертности людей от бешенства к 2030 году.

Международный день всеобщего доступа к информации (International Day for Universal Access to Information)

Официальный день ООН, учреждённый Генеральной Ассамблеей в 2019 году по инициативе ЮНЕСКО (принятой в 2015 году). Дата подчёркивает, что свободный доступ к информации является основой прозрачности государственного управления, гарантией соблюдения прав человека, ключевым условием развития независимых СМИ и обеспечения устойчивого развития общества.

Международный день права знать (International Right to Know Day)

Учреждён в 2002 году в Софии (Болгария) во время международной конференции общественных организаций по защите свободы информации. Праздник популяризирует стандарты открытости власти, доступ граждан к официальным документам и публичным данным, а также защиту гражданских журналистов и расследователей.

Всемирный день новостей (World News Day)

Глобальная информационная инициатива, организованная Всемирной ассоциацией издателей газет и новостей (WAN-IFRA) и Канадской ассоциацией журналистов. День призван привлечь внимание к ценности профессиональной, проверенной и независимой журналистики в условиях массового распространения фейков, манипуляций и пропаганды.

День чешской государственности (День святого Вацлава)

Главный национальный и государственный праздник Чешской Республики, установленный в память о 28 сентября 935 (или 929) года, когда был коварно убит князь Вацлав Чешский (Вячеслав). Святой Вацлав является небесным покровителем страны и символом её национального суверенитета и христианской культурной традиции.

День учителя на Тайване (День рождения Конфуция)

Официальный государственный праздник в честь дня рождения великого древнекитайского философа, педагога и мыслителя Конфуция (551 год до н. э.). В этот день в храмах Конфуция по всей стране проводятся традиционные ритуальные церемонии, а педагогам вручаются государственные награды за вклад в развитие образования.

День памяти преподобного Харитона Исповедника

По новому календарю православные и греко-католические верующие чтут память преподобного Харитона Исповедника — христианского подвижника IV века, подвергшегося жестоким пыткам за веру во времена императора Аврелиана. Впоследствии в Палестине он основал известные Фаранскую, Иерихонскую и Сукийскую лавры и составил один из первых уставов монашеской жизни.

По старому календарю верующие чтут память святого мученика Никиты Готского — воина и христианского проповедника IV века из племени готов, который за открытое признание веры во Христа и противодействие язычеству принял мученическую смерть через сожжение по приказу правителя Атанариха.