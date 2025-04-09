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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26455 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Одессе прогремел взрыв - мэр

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Международный день стоматолога, День пиццы, Всемирный день брака: что еще можно отметить 9 февраля

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ЮНЕСКО осудило удар россии по объектам культурного наследия в Одессе 14 ноября

ЮНЕСКО осудило российские удары по Одессе 14 ноября, которые повредили 21 памятник архитектуры в историческом центре города. Организация направила миссию для оценки ущерба и призвала прекратить нападения на культурные ценности.

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Зеленский ввел санкции против капитанов российского танкерного флота и расхитителей украинских музеев

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"Дворик с воронами": в Киевсовете уверяют, что никакой застройки на Рейтарской не будет

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В Одессе 19 памятников архитектуры повреждены в результате ракетного удара 31 января

В Одессе в результате ракетного удара 31 января повреждены 19 памятников архитектуры различной степени. В город ожидается прибытие миссии UNESCO для оценки ущерба историческому центру.

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Нарушение санкций должно трактоваться как соучастие в войне: Зеленский о поставках рф компонентов для ракет и дронов

россия осуществила массированную атаку, выпустив 165 ракет и дронов по разным регионам Украины. В Полтаве 8 погибших, 17 пострадавших, в Одессе поврежден исторический центр.

Война • 1 февраля, 18:25 • 42523 просмотра

Удар рф по историческому центру Одессы: в ЮНЕСКО осудили атаку и планируют отправить миссию в Украину

ЮНЕСКО осудила ракетный обстрел исторического центра Одессы, который повредил культурные здания под охраной организации. Планируется направить специальную миссию в Украину для документации повреждений и определения мер реагирования.

Война • 1 февраля, 14:58 • 38935 просмотра

Ракетный удар рф по историческому центру Одессы в списке ЮНЕСКО: повреждены около 15 памятников - мэр

В результате ракетной атаки рф повреждено около 15 исторических зданий в центре Одессы, включая отель «Бристоль». Среди пострадавших объектов - филармония и музеи, находящиеся под защитой ЮНЕСКО.

Война • 1 февраля, 11:32 • 32322 просмотра

Повреждено одно из зданий в историческом центре ЮНЕСКО: появились фото

В результате ракетной атаки повреждены исторические здания в центре Одессы, включая отель "Бристоль", театр и музей. Две женщины госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Война • 31 января, 23:15 • 33159 просмотра

В Одессе уже трое раненых: последствия ракетного удара по центру города

В результате вражеского ракетного удара по центру Одессы пострадали три человека, среди них парень 2006 года рождения. Повреждены исторические памятники, музеи и филармония - выбиты окна и повреждены фасады.

Война • 31 января, 20:29 • 29403 просмотра

Как пострадал отель "Бристоль" во время удара по Одессе: появились фото

В результате ракетного удара по центру Одессы пострадали две женщины, которые госпитализированы в состоянии средней тяжести. Поврежден отель "Бристоль" и другие объекты в охранной зоне ЮНЕСКО.

Война • 31 января, 19:55 • 52273 просмотра

Зеленский об атаке рф на Одессу: предварительно - баллистика

В результате российского ракетного удара по Одессе пострадали два человека и элитный отель «Бристоль». Повреждено здание в охранной зоне ЮНЕСКО, продолжаются восстановительные работы.

Война • 31 января, 19:27 • 53140 просмотра

Ракетный удар по Одессе: много разрушений в охранной зоне ЮНЕСКО, есть раненые

В результате российской атаки на исторический центр Одессы пострадали два человека, их доставляют в больницы. Повреждено здание в охранной зоне ЮНЕСКО и отель "Бристоль".

Война • 31 января, 19:12 • 52728 просмотра

Испания выделяет Украине 10 млн евро и расширяет поддержку: что известно

Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес во время визита во Львов объявил о новой гуманитарной помощи. Испания также подтвердила военную поддержку и обучение украинских военных.

Война • 29 января, 05:12 • 111636 просмотра

Госпром в Харькове может стать объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО

Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле обсудила с мэром Львова Андреем Садовым внесение харьковского Госпрома в список Всемирного наследия. Здание, пострадавшее от российских авиаударов, является символом модернизма 1920-х годов.

Война • 28 января, 19:26 • 40697 просмотра

Украина и Испания подписали соглашение о сотрудничестве в области образования: что предусматривает

Министры иностранных дел Украины и Испании подписали соглашение о сотрудничестве в сфере среднего образования. Документ направлен на улучшение преподавания испанского языка в украинских школах и развитие межкультурного диалога.

политика • 28 января, 17:27 • 34259 просмотра

Глава МИД Испании прибыл в Украину: что в программе визита

Хосе Мануэль Альбарес посетил Львов, где вместе с украинскими чиновниками и главой ЮНЕСКО откроет первый в Украине Культурный хаб. Министр также посетил Львовский национальный университет.

политика • 28 января, 11:15 • 22127 просмотра

57 закарпатских объектов культурного наследия пополнили Госреестр недвижимых памятников Украины

В Государственный реестр недвижимых памятников Украины добавлено 57 объектов культурного наследия Закарпатской области. Теперь реестр включает 163 памятника местного и национального значения в регионе.

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11 уникальных музейных экспонатов пополнили Госреестр культурного достояния

В Государственный реестр национального культурного достояния добавили 11 уникальных музейных предметов. Среди них - картины Малевича, Репина и редкое Евангелие 1707 года.

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Елена Зеленская о достижениях 2024 года: 18 новых аудиогидов и сотни книг для украинцев в мире

В 2024 году запустили 18 новых украиноязычных аудиогидов в культурных памятниках мира. Также передали сотни украинских книг в библиотеки в 8 странах в рамках проекта «Украинские книжные полки».

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Один из самых активных вулканов в мире Килауэа начал извергаться

Вулкан Килауэа на Гавайских островах возобновил активность. Извержение ограничивается территорией национального парка, однако вулканический смог может представлять угрозу для населенных пунктов.

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