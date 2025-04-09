21 февраля мир отмечает Международный день родного языка, основанный ЮНЕСКО в 1999 году. В этот же день празднуют Всемирный день экскурсовода, а также состоится онлайн-диктант на крымскотатарском языке.
США вернули Украине археологические памятники разных исторических периодов, которые были задержаны на таможне.
В результате российского вторжения прямые убытки инфраструктуры Украины выросли на $12,6 млрд и достигли $170 млрд. Наибольшие потери понесли жилой фонд ($60 млрд), транспорт ($38,5 млрд) и энергетика ($14,6 млрд).
Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о взрыве в городе после предупреждения о баллистической угрозе из Крыма. Жителей города призвали перейти в укрытие.
13 февраля отмечают сразу несколько международных праздников, среди которых День презерватива, День любви к себе и День шаурмы. Каждый из них имеет свою уникальную историю и значение для общества.
Миссия ЮНЕСКО и ИКОМОС начала работу в Одессе для оценки состояния исторического центра города. За три года было повреждено около 170 домов-памятников в результате российских обстрелов.
В Киеве почтили память выдающегося кобзаря.
В Одессе зафиксирован взрыв после предупреждения Воздушных сил о "скоростных целях" с Черного моря. Местные власти призвали жителей находиться в укрытиях.
9 февраля мир отмечает Международный день стоматолога, День пиццы и День рождения волейбола. Также во второе воскресенье февраля празднуют Всемирный день брака и День молитвы за людей с аутизмом.
ЮНЕСКО осудило российские удары по Одессе 14 ноября, которые повредили 21 памятник архитектуры в историческом центре города. Организация направила миссию для оценки ущерба и призвала прекратить нападения на культурные ценности.
Президент Украины подписал два указа о санкциях против 56 капитанов российских танкеров и одного иранца. Также санкции введены против музейщиков рф, причастных к хищению культурных ценностей в оккупированном Крыму.
Киевсовет опроверг слухи о застройке "Дворика с воронами" на Рейтарской, 9. Участок передан в аренду на 10 лет исключительно для туристической инфраструктуры и заведений питания.
Администрация Трампа планирует подписать указ о выходе США из Совета ООН по правам человека и прекращении финансирования гуманитарной помощи в Газе. Документ также предусматривает пересмотр деятельности международных организаций на предмет антиамериканских взглядов.
В Одессе в результате ракетного удара 31 января повреждены 19 памятников архитектуры различной степени. В город ожидается прибытие миссии UNESCO для оценки ущерба историческому центру.
россия осуществила массированную атаку, выпустив 165 ракет и дронов по разным регионам Украины. В Полтаве 8 погибших, 17 пострадавших, в Одессе поврежден исторический центр.
ЮНЕСКО осудила ракетный обстрел исторического центра Одессы, который повредил культурные здания под охраной организации. Планируется направить специальную миссию в Украину для документации повреждений и определения мер реагирования.
В результате ракетной атаки рф повреждено около 15 исторических зданий в центре Одессы, включая отель «Бристоль». Среди пострадавших объектов - филармония и музеи, находящиеся под защитой ЮНЕСКО.
В результате ракетной атаки повреждены исторические здания в центре Одессы, включая отель "Бристоль", театр и музей. Две женщины госпитализированы в состоянии средней тяжести.
В результате вражеского ракетного удара по центру Одессы пострадали три человека, среди них парень 2006 года рождения. Повреждены исторические памятники, музеи и филармония - выбиты окна и повреждены фасады.
В результате ракетного удара по центру Одессы пострадали две женщины, которые госпитализированы в состоянии средней тяжести. Поврежден отель "Бристоль" и другие объекты в охранной зоне ЮНЕСКО.
В результате российского ракетного удара по Одессе пострадали два человека и элитный отель «Бристоль». Повреждено здание в охранной зоне ЮНЕСКО, продолжаются восстановительные работы.
В результате российской атаки на исторический центр Одессы пострадали два человека, их доставляют в больницы. Повреждено здание в охранной зоне ЮНЕСКО и отель "Бристоль".
Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес во время визита во Львов объявил о новой гуманитарной помощи. Испания также подтвердила военную поддержку и обучение украинских военных.
Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле обсудила с мэром Львова Андреем Садовым внесение харьковского Госпрома в список Всемирного наследия. Здание, пострадавшее от российских авиаударов, является символом модернизма 1920-х годов.
Министры иностранных дел Украины и Испании подписали соглашение о сотрудничестве в сфере среднего образования. Документ направлен на улучшение преподавания испанского языка в украинских школах и развитие межкультурного диалога.
Хосе Мануэль Альбарес посетил Львов, где вместе с украинскими чиновниками и главой ЮНЕСКО откроет первый в Украине Культурный хаб. Министр также посетил Львовский национальный университет.
В Государственный реестр недвижимых памятников Украины добавлено 57 объектов культурного наследия Закарпатской области. Теперь реестр включает 163 памятника местного и национального значения в регионе.
В Государственный реестр национального культурного достояния добавили 11 уникальных музейных предметов. Среди них - картины Малевича, Репина и редкое Евангелие 1707 года.
В 2024 году запустили 18 новых украиноязычных аудиогидов в культурных памятниках мира. Также передали сотни украинских книг в библиотеки в 8 странах в рамках проекта «Украинские книжные полки».
Вулкан Килауэа на Гавайских островах возобновил активность. Извержение ограничивается территорией национального парка, однако вулканический смог может представлять угрозу для населенных пунктов.