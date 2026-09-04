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The New York Times

москва нанесла удар во время восстановления мирных усилий — в МИД отреагировали на атаку по зданию СБУ

Киев • УНН

 • 596 просмотра

Сибига осудил удар рф по центральному зданию СБУ во время мирных усилий. Он призвал партнеров и ЮНЕСКО защитить Софийский собор.

москва нанесла удар во время восстановления мирных усилий — в МИД отреагировали на атаку по зданию СБУ

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на российский удар по зданию Службы безопасности Украины и подчеркнул — Москва нанесла этот удар именно во время восстановления мирных усилий, продемонстрировав свое настоящее неприятие дипломатии, передает УНН.

Российский удар по центральному зданию СБУ — это серьезная эскалация, требующая решительных ответов. москва нанесла этот удар именно во время восстановления мирных усилий, продемонстрировав свое настоящее неприятие дипломатии 

- заявил Сибига.

Министр добавил, что совсем рядом под угрозой оказался и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО — Софийский собор.

Мы призываем международных партнеров твердо осудить эти действия и усилить давление на режим путина. Мы также призываем ЮНЕСКО решительно отреагировать и активизировать усилия по защите культурного наследия Украины, которое находится под угрозой 

- подытожил глава МИД.

Напомним

Российский дрон попал в центральное здание СБУ на Владимирской в Киеве. Как сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, дрон был направлен прямо в кабинет руководителя СБУ в этом здании.

Антонина Туманова

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