москва нанесла удар во время восстановления мирных усилий — в МИД отреагировали на атаку по зданию СБУ
Киев • УНН
Сибига осудил удар рф по центральному зданию СБУ во время мирных усилий. Он призвал партнеров и ЮНЕСКО защитить Софийский собор.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на российский удар по зданию Службы безопасности Украины и подчеркнул — Москва нанесла этот удар именно во время восстановления мирных усилий, продемонстрировав свое настоящее неприятие дипломатии, передает УНН.
Российский удар по центральному зданию СБУ — это серьезная эскалация, требующая решительных ответов. москва нанесла этот удар именно во время восстановления мирных усилий, продемонстрировав свое настоящее неприятие дипломатии
Министр добавил, что совсем рядом под угрозой оказался и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО — Софийский собор.
Мы призываем международных партнеров твердо осудить эти действия и усилить давление на режим путина. Мы также призываем ЮНЕСКО решительно отреагировать и активизировать усилия по защите культурного наследия Украины, которое находится под угрозой
Напомним
Российский дрон попал в центральное здание СБУ на Владимирской в Киеве. Как сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, дрон был направлен прямо в кабинет руководителя СБУ в этом здании.