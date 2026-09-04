москва нанесла удар во время восстановления мирных усилий — в МИД отреагировали на атаку по зданию СБУ

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на российский удар по зданию Службы безопасности Украины и подчеркнул — Москва нанесла этот удар именно во время восстановления мирных усилий, продемонстрировав свое настоящее неприятие дипломатии, передает УНН.

Российский удар по центральному зданию СБУ — это серьезная эскалация, требующая решительных ответов. москва нанесла этот удар именно во время восстановления мирных усилий, продемонстрировав свое настоящее неприятие дипломатии

Министр добавил, что совсем рядом под угрозой оказался и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО — Софийский собор.

Мы призываем международных партнеров твердо осудить эти действия и усилить давление на режим путина. Мы также призываем ЮНЕСКО решительно отреагировать и активизировать усилия по защите культурного наследия Украины, которое находится под угрозой