Російський дрон влучив у будівлю СБУ у центрі Києва, був направлений у кабінет керівника - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський повідомив про влучання російського дрона в центральну будівлю СБУ навпроти Софійського собору. Дрон прямував у кабінет керівника СБУ.
Російський дрон влучив у центральну будівлю СБУ на Володимирській у Києві. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський і додав, що дрон був направлений прямо у кабінет керівника СБУ в цій будівлі, передає УНН.
На жаль, було влучання російського дрона в центральну будівлю СБУ на Володимирській у Києві навпроти Софійського собору
За його словами, всі екстрені служби на місці. Усім, хто постраждав, буде надано необхідну допомогу. Дрон був направлений прямо у кабінет керівника СБУ в цій будівлі.
Глава держави поговорив з керівником СБУ Олександром Покладом і дав задання адекватно, відчутно і за можливості дзеркально відповісти росіянам на цей удар, коли все буде підготовлене.
Наші військові підтримають цю відповідь. Слава Україні!
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Як повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, у Шевченківському районі пожежа внаслідок падіння БпЛА на дах нежитлової будівлі.
За його словами, відомо про пʼятеро постраждалих у Шевченківському районі внаслідок падіння ворожого БпЛА. Чотирьох поранених медики госпіталізували.