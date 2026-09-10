москва не справляється з українськими дронами, тому до боротьби з ними залучать резервістів

У московському військовому окрузі рф вирішили створити спеціальні підрозділи з резервістів для перехоплення безпілотників та посилення захисту критично важливих об'єктів. Про це повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС із посиланням на пресслужбу округу, пише УНН.

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Основним завданням нових підрозділів стане керування високошвидкісними дронами-перехоплювачами. Їх планують використовувати як додатковий елемент протиповітряної оборони об'єктів у московському військовому окрузі.

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Точних термінів розгортання таких підрозділів російські військові поки не називають. Наразі триває перепідготовка інструкторів, після чого планують розпочати навчання резервістів.

Резервістів уже залучають до боротьби з дронами

Йдеться про росіян, які добровільно уклали контракт із міноборони рф та перебувають у резерві з можливістю призову.

Подібну практику росія почала застосовувати ще навесні 2026 року. Зокрема, резервістів залучили до мобільних вогневих груп у ленінградській області для захисту від атак безпілотників.

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