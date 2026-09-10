Іран і США розширили взаємні удари, Тегеран атакував американську базу та оголосив про нову заборонену зону в морі

Іран і США різко розширили взаємні удари після місяця відносного затишшя, перенісши новий виток ескалації на військові об'єкти та судноплавство поблизу Ормузької протоки. Тегеран атакував американську базу в Йорданії та заявив про підготовку розширеної забороненої зони в морі, повідомляє Reuters, пише УНН.

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Іран заявив, що випустив 20 балістичних ракет по американській військовій базі в Йорданії. За даними йорданської сторони, 18 із них перехопили, ще 2 впали у безлюдних районах і не завдали шкоди. Американський посадовець повідомив, що серед військових США постраждалих немає.

Одночасно протистояння різко загострилося на морі. Корпус вартових ісламської революції заявив про атаки на 10 суден поблизу Ормузької протоки – 2 американські кораблі та 8 нафтових танкерів. США зі свого боку повідомили про знищення 5 іранських нафтових танкерів.

Тегеран погрожує розширити зону протистояння

КВІР попередив, що посилюватиме відповідь на подальші атаки та найближчим часом оприлюднить карту нової розширеної забороненої морської зони. За заявою Ірану, вона простягатиметься до Чабахара поблизу кордону з Пакистаном.

США заявили про знищення 5 іранських нафтових танкерів

Вашингтон водночас оголосив про політику ударів по іранських танкерах у відповідь на спроби атакувати кораблі ВМС США. Держсекретар Марко Рубіо заявив, що Іран втрачатиме танкери щоразу, коли намагатиметься завдати удару по американських військових кораблях.

Нова хвиля атак уже стала наймасштабнішою для судноплавства з початку 6-місячного конфлікту. На одному з танкерів біля Дубая загинув моряк, ще 1 член екіпажу зник безвісти. Повідомлялося також про пошкодження та пожежі на інших торговельних суднах у регіоні.

Ескалація знову вдарила по перевезеннях через Ормузьку протоку, якою до початку конфлікту проходило близько 20% світових поставок нафти. За оцінкою Rystad Energy, потік через протоку впав приблизно до 2 млн барелів на добу проти 8-9 млн ще за тиждень до відновлення активних бойових дій 30 серпня.

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