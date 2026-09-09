Віткоффа та Кушнера можуть замінити на директора ЦРУ у переговорах рф та України

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість скоротити участь Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера у переговорах щодо завершення війни росії проти України. Провідну роль у дипломатичних контактах може перебрати директор ЦРУ Джон Реткліфф, повідомляє Financial Times із посиланням на 5 поінформованих джерел, пише УНН.

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За даними видання, американські посадовці, близькі до Реткліффа, вже повідомили європейським колегам, що він готується активніше долучитися до човникової дипломатії. Водночас директор ЦРУ продовжить контакти з представниками розвідок України та росії.

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Остаточного рішення Трамп поки не ухвалив. Білий дім і ЦРУ коментувати можливі зміни у переговорній команді відмовилися.

Переговори Віткоффа не дали прориву

Віткофф відвідав москву вже 8 разів, був він і в Києві. Його останній візит до росії разом із Кушнером також не приніс помітного прогресу в переговорах.

За даними FT, у європейських столицях позитивно сприйняли можливість зміни американської переговорної команди після тривалого періоду безрезультатних контактів із москвою.

Водночас джерела видання повідомляють про суперництво між Реткліффом і Віткоффом за провідну роль у переговорах. Можливість кадрових перестановок у Вашингтоні почали розглядати ще після провалу попередньої спроби досягти домовленостей наприкінці лютого, однак процес призупинили через війну з Іраном.

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