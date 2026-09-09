Міністр Баден-Вюртемберга переховувався в київському укритті під час атаки рф

Міністр внутрішніх справ німецької землі Баден-Вюртемберга Мануель Хагель потрапив під російську атаку під час візиту до столиці України. Йому довелось вночі перебувати в укритті через ворожі удари, повідомляє Die Zeit, передає УНН.

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За словами речника міністра, під час поїздки до Києва делегацію евакуювали з поїзда неподалік від Київського центрального вокзалу, оскільки в місті було оголошено повітряну тривогу. Подальші подробиці щодо поїздки Хагеля речник відмовився назвати, посилаючись на міркування безпеки.

Однак він додав, що міністра супроводжували представники ділових кіл, зокрема з галузі безпеки. За його словами, представники компанії Daimler Truck та Львівського університету підписали угоду про співпрацю.

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Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що українські чоловіки призовного віку мають повернутися додому. Він додав, що Берлін може допомогти Києву встановити їхні дані.

Також міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про передачу Україні ракет-перехоплювачів PAC-2.

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