Німеччина посилює захист від російських дронів і кібератак на тлі диверсій
Київ • УНН
Після атаки дрона на аеропорт Лейпциг/Галле Німеччина посилить захист критичної інфраструктури. План передбачає протидію дронам, ШІ та "Кібердом".
Німеччина створить комплексну систему захисту від дронів, кібератак і диверсій після спроби атаки аеропорту Лейпциг російським безпілотником. Про це повідомляє Bild, передає УНН.
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Після невдалої атаки безпілотника на аеропорт Лейпциг/Галле Німеччина активізує свої зусилля у боротьбі з російськими диверсіями. Федеральний міністр внутрішніх справ Александер Добріндт (56, ХСС) планує створити комплексний захисний екран від подальших атак
За інформацією видання, Александер Добріндт заявив, що російські гібридні атаки вже стали щоденною реальністю для країни.
Гібридні атаки росії з використанням безпілотників, начинених бомбами, на аеропорти, агентів у наших містах, кібератаки на наші мережі та саботаж нашої інфраструктури є щоденною реальністю. Ці атаки посилюватимуться, але ми можемо захистити себе
За наявними даними, у межах нового плану безпеки федерального міністерства внутрішніх справ, захист від дронів поширять і на компанії, що працюють у сферах критичної інфраструктури, зокрема водопостачання, енергетики та оборонного сектору. Їм планують надати правові можливості не лише виявляти безпілотники, а й активно протидіяти їм.
Розширення мобільного підрозділу захисту від дронів Федеральної поліції: Нові, швидкорозгортані підрозділи (вертольоти, транспортні засоби), розміщені у стратегічно важливих містах Франкфурт-на-Майні, Мюнхені, Гамбурзі, Берліні, Штутгарті, Дюссельдорфі, Лейпцигу, Ганновері та Кельні, призначені для забезпечення комплексного захисту від дронів у повітряному просторі над критичними транспортними вузлами, аеропортами, залізничними станціями та урядовим кварталом Берліна. Це включає не лише перехоплення, але й знешкодження бомб, що містяться на дронах, та вибухових пристроїв
Крім того, згідно з наявною інформацією, у майбутньому захист від дронів має бути відповідальністю не лише Федеральної поліції та інших органів влади, а й компаній, що працюють у секторах критичної інфраструктури.
Також Німеччина планує ширше використовувати штучний інтелект, біометричне розпізнавання облич та відеосистеми для пошуку шпигунів і людей, які можуть готувати напади. До того ж, ШІ має допомагати автоматично виявляти зброю та підозрілу поведінку.
Окремо ще планують створити національний захисний щит "Кібердом" - щільну мережу цифрових датчиків для виявлення та перехоплення хакерських атак на державні установи й підприємства.
Нагадаємо
Німеччина прямо звинуватила рф в організації атаки дронів на аеропорт Лейпцига у ніч на 5 серпня. Берлін посилить прикордонний контроль при в'їзді російських громадян до країни.