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Німеччина посилює захист від російських дронів і кібератак на тлі диверсій

Київ • УНН

 • 598 перегляди

Після атаки дрона на аеропорт Лейпциг/Галле Німеччина посилить захист критичної інфраструктури. План передбачає протидію дронам, ШІ та "Кібердом".

Німеччина посилює захист від російських дронів і кібератак на тлі диверсій

Німеччина створить комплексну систему захисту від дронів, кібератак і диверсій після спроби атаки аеропорту Лейпциг російським безпілотником. Про це повідомляє Bild, передає УНН.

Деталі

Після невдалої атаки безпілотника на аеропорт Лейпциг/Галле Німеччина активізує свої зусилля у боротьбі з російськими диверсіями. Федеральний міністр внутрішніх справ Александер Добріндт (56, ХСС) планує створити комплексний захисний екран від подальших атак

- пише видання.

За інформацією видання, Александер Добріндт заявив, що російські гібридні атаки вже стали щоденною реальністю для країни.

Гібридні атаки росії з використанням безпілотників, начинених бомбами, на аеропорти, агентів у наших містах, кібератаки на наші мережі та саботаж нашої інфраструктури є щоденною реальністю. Ці атаки посилюватимуться, але ми можемо захистити себе

 - заявив посадовець.

За наявними даними, у межах нового плану безпеки федерального міністерства внутрішніх справ, захист від дронів поширять і на компанії, що працюють у сферах критичної інфраструктури, зокрема водопостачання, енергетики та оборонного сектору. Їм планують надати правові можливості не лише виявляти безпілотники, а й активно протидіяти їм.

Розширення мобільного підрозділу захисту від дронів Федеральної поліції: Нові, швидкорозгортані підрозділи (вертольоти, транспортні засоби), розміщені у стратегічно важливих містах Франкфурт-на-Майні, Мюнхені, Гамбурзі, Берліні, Штутгарті, Дюссельдорфі, Лейпцигу, Ганновері та Кельні, призначені для забезпечення комплексного захисту від дронів у повітряному просторі над критичними транспортними вузлами, аеропортами, залізничними станціями та урядовим кварталом Берліна. Це включає не лише перехоплення, але й знешкодження бомб, що містяться на дронах, та вибухових пристроїв

- пише видання.

Крім того, згідно з наявною інформацією, у майбутньому захист від дронів має бути відповідальністю не лише Федеральної поліції та інших органів влади, а й компаній, що працюють у секторах критичної інфраструктури.

Також Німеччина планує ширше використовувати штучний інтелект, біометричне розпізнавання облич та відеосистеми для пошуку шпигунів і людей, які можуть готувати напади. До того ж, ШІ має допомагати автоматично виявляти зброю та підозрілу поведінку.

Окремо ще планують створити національний захисний щит "Кібердом" - щільну мережу цифрових датчиків для виявлення та перехоплення хакерських атак на державні установи й підприємства.

Нагадаємо

Німеччина прямо звинуватила рф в організації атаки дронів на аеропорт Лейпцига у ніч на 5 серпня. Берлін посилить прикордонний контроль при в'їзді російських громадян до країни.

Алла Кіосак

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