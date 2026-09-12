Робимо все для захисту неба - Зеленський зустрівся з українськими пілотами, які проходять підготовку в Канаді

Україна робить усе для захисту свого неба, а головним для цього є хороші та вмотивовані пілоти. Про це під час зустрічі з українськими військовими пілотами у Міжнародній школі підготовки пілотів у Канаді сказав Президент Володимир Зеленський, повідомляє УНН.

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Глава держави розповів, що "хлопці навчаються, щоб бути готовими опанувати сучасні винищувачі, зокрема F-16 та "гріпени", і посилити українську бойову авіацію".

Робимо все для захисту неба, і головне для цього - хороші та вмотивовані пілоти. Пишаємося, що в нас в Україні, в наших Збройних силах є саме таке покоління молодих льотчиків. Дякую Канаді, усім інструкторам і навчальному центру за якісну підготовку - зазначив Зеленський.

Нагадаємо

Напередодні Канада оголосила сім нових пакетів підтримки для України, а також започаткувала шість ініціатив і підписала три документи про співпрацю. Також Канада надає кредитні гарантії на майже 435 мільйонів доларів через ЄБРР.

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