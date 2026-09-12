кремль відкритий до переговорів і розраховує у найближчій перспективі провести нову тристоронню зустріч за участю росії, України та США. Про це заявив речник російського диктатора путіна дмитро пєсков в інтерв'ю російським ЗМІ, повідомляє УНН.

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За його словами, домовленість про це вже обговорювалась з американськими переговорниками.

Ми зберігаємо свою відкритість до переговорів. Ми сподіваємось, що, як і говорилось з американськими переговорниками, вже в осяжній перспективі нам вдасться зібратися знову втрьох і продовжити діалог - сказав пєсков.

Водночас речник кремля зазначив, що прогнозувати можливі результати такої зустрічі буде "важко", оскільки "з кожним разом ситуація на землі для українців стає гіршою".

"Наші умови добре відомі, добре відомі першопричини спеціальної військової операції", - уточнив пєсков.

Нагадаємо

Напередодні речник російського диктатора дмитро пєсков зробив заяву щодо енергетичного перемир'я з Україною, а також додав, що Абу-Дабі буде на порядку денному як місце проведення тристоронніх переговорів.

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